Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта Робота під час війни Робота під час війни

Сезон лимонаду

Десерт за 30 хвилин

Українська кухня

Сирники з полуницею

Суп з галушками

Крокети без картоплі
СЬОГОДНІ Їжа

Незвично та смачно – рецепт галушок з фаршем та вишнями від Євгена Клопотенка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 09:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Використовується заморожена вишня без кісточки. Вона додається до фаршу та прикрашає галушки перед подачею. Тісто замішується на кефірі
Рецепт галушок з фаршем та вишнями від Євгена Клопотенка
Рецепт галушок з фаршем та вишнями від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні

В українській кухні рецептів галушок десятки, ми писали, як їх зробити з капустою. Євген Клопотенко пропонує трохи несподівану заправку для них – фарш із замороженою вишнею. Запевняє, що це дуже смачно.

Треба сказати, що вишні в українській кухні не завжди використовуються за звичним призначенням. Наприклад, на Вінниччині свіжі ягоди додають у борщ.

Реклама

Тісто розкачувати не потрібно, що зручно. Просто відривайте невеликими порціями та кидайте в киплячу воду. Ягоди попередньо розморожуються, сік зливається. Пропорції наступні: 500 грамів фаршу на 400 грамів вишні.

Галушки з фаршем та вишнями

Галушки з фаршем та вишнями
Галушки з фаршем та вишнями

Інгредієнти для тіста:

Реклама
  • 400 г борошна;
  • 250 мл кефіру;
  • 1 яйце;
  • ½ ч. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру.

Для заправки:

  • 500 г фаршу асорті;
  • 400 г заморожених вишень;
  • ½ ч. л. меленого коріандру;
  • ½ склянки сметани;
  • 2-3 ст. л. соняшникової олії;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Для тіста змішайте в мисці 400 г борошна з 250 мл кефіру, 1 яйце, 1 ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Замісіть м'яке тісто, воно не має липнути до рук.
  2. У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте трохи солі. Відривайте невеликі шматочки тіста й кидайте в киплячу воду. Варіть приблизно 2 хвилини.
  3. У готові галушки додайте трохи олії, щоб вони не злипалися, накрийте рушником.
  4. Для заправки підсмажте 500 г фаршу на сковороді з 2-3 ст. л. олії. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте 1/2 ч. л. меленого коріандру. Тушкуйте до готовності фаршу.
  5. За 5 хвилин до готовності фаршу додайте 400 г розморожених вишень без кісточки і трохи їхнього соку.
  6. Покладіть у сковороду готові галушки і тушкуйте 1 хвилину. Подавати зі сметаною.

Як готує галушки сам шеф-кухар – дивіться нижче.

Реклама

Обов'язково спробуйте ще один рецепт Євгена Клопотенка – холодний буряковий борщ на квасі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Секрети узбецької кухні
Суп мампар
Готувати
Контроль якості
Як перевірити червону рибу?
Хакнути
Добірка страв
Що приготувати з полуниці
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити цукор у раціоні?
Дізнатися
Секрети свіжості
Як зберігати відкриту пляшку вина?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня пахлава
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти