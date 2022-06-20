Незвично та смачно – рецепт галушок з фаршем та вишнями від Євгена Клопотенка

Використовується заморожена вишня без кісточки. Вона додається до фаршу та прикрашає галушки перед подачею. Тісто замішується на кефірі

Рецепт галушок з фаршем та вишнями від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні

В українській кухні рецептів галушок десятки, ми писали, як їх зробити з капустою. Євген Клопотенко пропонує трохи несподівану заправку для них – фарш із замороженою вишнею. Запевняє, що це дуже смачно.

Треба сказати, що вишні в українській кухні не завжди використовуються за звичним призначенням. Наприклад, на Вінниччині свіжі ягоди додають у борщ.

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Тісто розкачувати не потрібно, що зручно. Просто відривайте невеликими порціями та кидайте в киплячу воду. Ягоди попередньо розморожуються, сік зливається. Пропорції наступні: 500 грамів фаршу на 400 грамів вишні.

Галушки з фаршем та вишнями

Галушки з фаршем та вишнями

Інгредієнти для тіста:

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400 г борошна;

250 мл кефіру;

1 яйце;

½ ч. л. солі;

1 ст. л. цукру.

Для заправки:

500 г фаршу асорті;

400 г заморожених вишень;

½ ч. л. меленого коріандру;

½ склянки сметани;

2-3 ст. л. соняшникової олії;

сіль, перець.

Як приготувати:

Для тіста змішайте в мисці 400 г борошна з 250 мл кефіру, 1 яйце, 1 ст. л. цукру та ½ ч. л. солі. Замісіть м'яке тісто, воно не має липнути до рук. У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте трохи солі. Відривайте невеликі шматочки тіста й кидайте в киплячу воду. Варіть приблизно 2 хвилини. У готові галушки додайте трохи олії, щоб вони не злипалися, накрийте рушником. Для заправки підсмажте 500 г фаршу на сковороді з 2-3 ст. л. олії. Посоліть і поперчіть до смаку, додайте 1/2 ч. л. меленого коріандру. Тушкуйте до готовності фаршу. За 5 хвилин до готовності фаршу додайте 400 г розморожених вишень без кісточки і трохи їхнього соку. Покладіть у сковороду готові галушки і тушкуйте 1 хвилину. Подавати зі сметаною.

Як готує галушки сам шеф-кухар – дивіться нижче.

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Обов'язково спробуйте ще один рецепт Євгена Клопотенка – холодний буряковий борщ на квасі.