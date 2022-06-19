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Дуже незвичайні італійські картопляні мафіни – рецепт з грибами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 червня, 16:53
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За своєю структурою мафіни схожі на фондан. Готуються на основі картопляного пюое. Начинка може бути різна – гриби, солоний лосось, шинка, овочі
Італійські картопляні мафіни
Італійські картопляні мафіни

Треба сказати, що простої домашньої випічки в Італії достатньо. Дуже багато пирогів, вони максимально прості в приготуванні.

Їхні картопляні мафіни за своїм виглядом схожі на фондани. Тобто додаткові інгредієнти не вмішуються в тісто, як це зазвичай буває.

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Картопляне пюре є оболонкою, а всередині тільки те, що ви виберете для начинки.

Замість грибів можна використовувати солоний лосось, шинку або овочеве пюре. А якщо додати трохи м'якого сиру до цього всього, начинка набуде чудової консистенції. Якщо у вас керамічні або металеві формочки, їхнє дно присипте сухарями.

Рецепт знайшли на kitchen.727go.com.

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Італійські картопляні мафіни

Рецепт італійських картопляних маффінів
Рецепт італійських картопляних маффінів

Інгредієнти:

  • картопля – 600 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • гриби – 200 г;
  • панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.;
  • часник – 1 зубчик,
  • петрушка – кілька гілочок;
  • розмарин – кілька гілочок;
  • зелена цибуля – кілька гілочок;
  • оливкова олія – 1-2 ст. л.;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Подрібнити петрушку, розмарин, цибулю та часник.
  2. Вимити картоплю та відварювати в шкірці до готовності. Розім'яти в пюре. Додати яйця, подрібнену зелень, сіль, перець та перемішати.
  3. Форми для мафінів змастити оливковою олією і присипати панірувальними сухарями (при використанні металевих або одноразових алюмінієвих форм). Силіконові можна нічим не змащувати.
  4. Заповнити форми картопляним пюре, залишаючи порожньою середину.
  5. Гриби нарізати, злегка обсмажити із сіллю та перцем. Викласти всередину, зверху грибів знову покласти пюре.
  6. Посипати кожен мафін панірувальними сухарями і збризкати оливковою олією.
  7. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин. Дістати з духовки, коли вони підрум'яняться.

Обов'язково спробуйте італійський рисовий пиріг, тісто для нього можна взяти готове, листкове.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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