Дуже незвичайні італійські картопляні мафіни – рецепт з грибами

Треба сказати, що простої домашньої випічки в Італії достатньо. Дуже багато пирогів, вони максимально прості в приготуванні.
Їхні картопляні мафіни за своїм виглядом схожі на фондани. Тобто додаткові інгредієнти не вмішуються в тісто, як це зазвичай буває.
Картопляне пюре є оболонкою, а всередині тільки те, що ви виберете для начинки.
Замість грибів можна використовувати солоний лосось, шинку або овочеве пюре. А якщо додати трохи м'якого сиру до цього всього, начинка набуде чудової консистенції. Якщо у вас керамічні або металеві формочки, їхнє дно присипте сухарями.
Рецепт знайшли на kitchen.727go.com.
Італійські картопляні мафіни
Інгредієнти:
- картопля – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- гриби – 200 г;
- панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.;
- часник – 1 зубчик,
- петрушка – кілька гілочок;
- розмарин – кілька гілочок;
- зелена цибуля – кілька гілочок;
- оливкова олія – 1-2 ст. л.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Подрібнити петрушку, розмарин, цибулю та часник.
- Вимити картоплю та відварювати в шкірці до готовності. Розім'яти в пюре. Додати яйця, подрібнену зелень, сіль, перець та перемішати.
- Форми для мафінів змастити оливковою олією і присипати панірувальними сухарями (при використанні металевих або одноразових алюмінієвих форм). Силіконові можна нічим не змащувати.
- Заповнити форми картопляним пюре, залишаючи порожньою середину.
- Гриби нарізати, злегка обсмажити із сіллю та перцем. Викласти всередину, зверху грибів знову покласти пюре.
- Посипати кожен мафін панірувальними сухарями і збризкати оливковою олією.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-40 хвилин. Дістати з духовки, коли вони підрум'яняться.
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