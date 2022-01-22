Ароматні та з несподіваним смаком – рецепт курячих крил з лимоном та перцем

Особливість – лимонний перець, який готується на основі цедри та крупномеленого чорного перцю. Ця суміш трохи запікається в духовці, а потім посипається на крила

Курячі крила з лимоном та перцем / Фото: cooking.nytimes.com

Курячі крила, запечені в різних маринадах у духовці, – швидко, смачно та бюджетно.

Цей рецепт, швидше, про нові додаткові інгредієнти, які зроблять крила справді чимось оригінальним.

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Отже, головний елемент – це так званий лимонний перець. Магія починається, коли цедра наповнюється мускусним смаком перцю, а сам перець потрапляє під вплив ефірних олій лимона, злегка втрачаючи свою гіркоту.

Кулінарні редактори The New York Times радять бути обережними під час приготування лимонного перцю, цедра не має підгоріти, залишаючись яскраво-жовтою.

Курячі крила з лимоном та перцем

Інгредієнти для курки:

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800 г курячих крилець;

50 мл оливкової олії;

1 ч. л. солі.

Для лимонного перцю:

2 лимони;

2 ст. л. крупномеленого чорного перцю;

1 ст. л. солі;

1 ч. л. цукру;

0,5 ч. л. часникового порошку.

Тут дізнаєтесь, як іспанці готують курку чиліндрон. Для неї потрібний болгарський перець.

Як приготувати:

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