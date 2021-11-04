Ніжна курка з грибами у великій сковороді – цієї вечері вистачить на всіх

Чому курка – це найчастіший продукт, який більшість обирають на вечерю? Адже з бюджетних додаткових складових, разом з нею, можна приготувати дуже гідну страву.
Кулінарні редактори з Мashed.com пропонують відтворити свій рецепт у великій сковороді, бо інгредієнти представлені у великих кількостях.
Навіть якщо ваша родина не з'їсть все одразу, ця вечеря буде смачнішою і наступного дня.
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Курка з картоплею та грибами
Інгредієнти:
- 120 г бекону;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 2 кг курки;
- 50 г коньяку;
- 2 склянки білого вина;
- 2 склянки курячого бульйону;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 2 зубчики нарізаного часнику;
- 1 лаврове листя;
- 400 г картоплі (невеликої за розміром);
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 12 маленьких цибулин, нарізаних навпіл;
- 250 г грибів;
- 3 ст. л. борошна;
- свіжа петрушка;
- сіль, перець, чебрець – за смаком.
Як приготувати:
- Нагрійте глибоку сковороду і обсмажте бекон на олії, відкладіть.
- Обсушіть курку і приправте сіллю та перцем. Обсмажте шкірою вниз у відкладеному жирі бекону до золотавого кольору 2-3 хвилин з кожного боку.
- Полийте м'ясо коньяком і обсмажте, дайте спирту випаруватися повністю.
- У ту ж сковороду додайте подрібнений часник, чебрець і лаврове листя, перемішайте. Додайте томатну пасту, перемішайте.
- Покладіть бекон у сковороду і влийте склянку вина та весь бульйон. Рідина має покрити курку. Додайте картоплю.
- Тушкуйте під кришкою 25-30 хвилин.
- Тим часом додайте 2 столові ложки вершкового масла та оливкової олії, цибулю та гриби. Готуйте 3 хвилини.
- Влийте решту вина і тушкуйте 10 хвилин.
- Змішайте борошно і вершкове масло в мисці, щоб вийшла паста. Додавайте рідину зі сковороди, доки маса не перетвориться на соус.
- Влийте вершково-борошняну масу до курки, акуратно перемішайте. Повільно доведіть до кипіння
- Перед подачею посипте петрушкою.
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