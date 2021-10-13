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Ніжна основа, повітряна начинка та ароматні яблука – як приготувати баварський торт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 жовтня, 13:50
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Особливість торта – після випічки його треба охолодити впродовж декількох годин. Адже його ніжна сирна начинка має насититися ароматом яблук і кориці
Баварський яблучний торт - рецепт
Баварський яблучний торт - рецепт / Фото: instagram.com/ctkitchen/

Баварський яблучний торт поки не увійшов до списку найвідомішої випічки з яблуками, але в своїй країні його люблять дуже. Це не просто звичайний пиріг або торт, це потрійне задоволення. Адже між пісочним хрустким коржем і яблуками розміщується ніжна сирна начинка. Сир варто ретельно перетерти або замінити крем-сиром.

Баварський яблучний торт

Баварський яблучний торт
Баварський яблучний торт / Фото: instagram.com/kuchennewzlotyiupadki/

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Інгредієнти:

  • Борошно – 140 г
  • Цукор – 35 г
  • Вершкове масло – 120 г
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.

Для начинки:

  • Сир – 230 г
  • Цукор – 50 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Яблука – 5-6 шт.
  • Кориця – 2 ч. л.
  • Мигдаль (пелюстки) – за смаком

Як приготувати:

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  1. Борошно просіяти, змішати з цукром. Перетерти з вершковим маслом кімнатної температури і розподілити по формі, змащеній вершковим маслом. Тісто поставити в холодильник.
  2. Сир ретельно перетерти, додати яйця і 1 ч. л. кориці. Перебити блендером.
  3. Яблука очистити і нарізати скибочками, перемішати з цукром і корицею. За бажанням скропити лимонним соком.
  4. Начинку викласти на тісто, зверху – яблука по колу. Посипати корицею (за бажанням) і мигдалем.
  5. Випікати за 220 градусів 10 хвилин, потім за 180 градусів – 25 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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