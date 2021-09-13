Ніжний паприкаш з куркою – секрети і рецепт гордості угорської кухні

Крім самої курки, дуже вимогливо вибирайте сметану для паприкашу. Вона має бути свіжою і абсолютно некислою. Ну і паприка, без неї ви отримаєте просто овочеве рагу з м'ясом. Подавати страву можна з будь-яким гарніром