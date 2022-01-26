Ніжний і пористий морквяний кекс на олії – як спекти і рецепт

Цей кекс з Бразилії, всі інгредієнти збиваються у блендері. Тобто моркву терти не треба. Прикрашається помірно солодкою шоколадною глазур'ю

Бразильський морквяний кекс / Фото: instagram.com/gostosurasdabisa

Випічка з фруктами та овочами приречена на успіх серед тих, хто її куштує. Ці доповнення покращують не лише смак, а й текстуру, як у кексі з авокадо, бананом та горіхами.

Ніжний, повітряний та соковитий бразильський кекс обов'язково вам сподобається. Він помірно солодкий, що важливо, з дуже м'яким смаком та ароматом моркви, яка практично не відчувається.

Реклама

Моркви потрібно 250 грамів і вона не натирається, як в іншій подібній випічці, а поєднується з іншими інгредієнтами в блендері.

У Бразилії кекс печуть або у прямокутній формі, а потім розрізають на порції, або в класичній формі з отвором посередині.

Рецепт із сайту Нerringinfurs.blogspot.com.

Реклама

Бразильський морквяний кекс

Бразильський морквяний кекс / Фото: instagram.com/atelieclaraazevedo

Інгредієнти:

по 250 г сирої моркви, цукру;

260 г борошна;

4 яйця;

200 мл рафінованої олії;

1 ст. л. розпушувача;

дрібка солі.

Для шоколадної глазурі:

Реклама

1 склянка холодного молока;

по 5 ст. л. цукру, какао;

1 ст. л. вершкового масла;

1,5 ч. л. кукурудзяного крохмалю.

Рецепт сирних кексів з крабовими паличками знайдете тут. Їх зручно брати на перекус.

Як приготувати: