Норвезький яблучний пиріг, де дуже багато кориці – рецепт для довгих осінніх вечорів

Ви є цінителем випічки, де головну роль надано яблукам? Тоді варто спробувати норвезький пиріг. Його зовнішній вигляд ідеальний, красиво "відполірований" корицею і пелюстками мигдалю. Кориці потрібно багато, але це за оригінальним рецептом. Її кількість можна регулювати. Автори рецепта впевнені, що багато кориці – це добре, це зігріває. Перед тим, як почнете, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Норвезький яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 4 яблука;
- 230 г вершкового масла;
- 255 г борошна;
- 1 ½ ч. л. розпушувача;
- 250 г цукру;
- 3 великі яйця;
- 100 мл молока;
- 30 г пелюсток мигдалю;
- 2 ст. л. коричневого цукру;
- 1 ст. л. кориці:
- збиті вершки або ванільне морозиво для подачі.
Як приготувати:
- Яблука очистіть від шкірки і серцевини, наріжте завтовшки 1 см. Відкладіть у сторону.
- Форму змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном.
- Духовку розігрійте до 180 градусів.
- Просійте борошно і з'єднайте з розпушувачем. Відкладіть у сторону.
- Міксером збийте цукор і вершкове масло впродовж декількох хвилин, доки воно не стане легким і повітряним.
- Вбийте яйця по одному, потім збивайте приблизно 3 хвилини до кремоподібного стану. Поступово додавайте борошняну суміш трьома порціями, чергуючи з молоком, ретельно перемішуючи після кожного додавання. Перелийте тісто в форму.
- Щільно викладіть скибочки яблука поверх рідкого тіста, злегка вдавивши їх. Зверху посипте мигдаль, коричневий цукро і корицю.
- Помістіть у духовку і випікайте близько 1 години, доки тестер (зубочистка) буде сухою, верхній шар не підрум'яниться і не стане твердим на дотик.
- Дайте охолонути на сковороді. Подавайте з морозивом.
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