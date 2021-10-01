Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото

Як зробити гірчицю

Cніданок з Instagram

Коблер з персиками

Латте вдома

Перевіряємо якість продуктів

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Норвезький яблучний пиріг, де дуже багато кориці – рецепт для довгих осінніх вечорів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 жовтня, 14:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кориці насправді багато – столова ложка, радять, щоби було з гіркою. Але саме ця спеція робить пиріг особливим. Разом з яблуками можна взяти трохи груш і слив
Норвезький яблучний пиріг
Норвезький яблучний пиріг / Фото: cooking.nytimes.com

Ви є цінителем випічки, де головну роль надано яблукам? Тоді варто спробувати норвезький пиріг. Його зовнішній вигляд ідеальний, красиво "відполірований" корицею і пелюстками мигдалю. Кориці потрібно багато, але це за оригінальним рецептом. Її кількість можна регулювати. Автори рецепта впевнені, що багато кориці – це добре, це зігріває. Перед тим, як почнете, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Норвезький яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • 4 яблука;
  • 230 г вершкового масла;
  • 255 г борошна;
  • 1 ½ ч. л. розпушувача;
  • 250 г цукру;
  • 3 великі яйця;
  • 100 мл молока;
  • 30 г пелюсток мигдалю;
  • 2 ст. л. коричневого цукру;
  • 1 ст. л. кориці:
  • збиті вершки або ванільне морозиво для подачі.
Реклама

Як приготувати:

  1. Яблука очистіть від шкірки і серцевини, наріжте завтовшки 1 см. Відкладіть у сторону.
  2. Форму змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном.
  3. Духовку розігрійте до 180 градусів.
  4. Просійте борошно і з'єднайте з розпушувачем. Відкладіть у сторону.
  5. Міксером збийте цукор і вершкове масло впродовж декількох хвилин, доки воно не стане легким і повітряним.
  6. Вбийте яйця по одному, потім збивайте приблизно 3 хвилини до кремоподібного стану. Поступово додавайте борошняну суміш трьома порціями, чергуючи з молоком, ретельно перемішуючи після кожного додавання. Перелийте тісто в форму.
  7. Щільно викладіть скибочки яблука поверх рідкого тіста, злегка вдавивши їх. Зверху посипте мигдаль, коричневий цукро і корицю.
  8. Помістіть у духовку і випікайте близько 1 години, доки тестер (зубочистка) буде сухою, верхній шар не підрум'яниться і не стане твердим на дотик.
  9. Дайте охолонути на сковороді. Подавайте з морозивом.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зберігати часник
Дізнатися
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти