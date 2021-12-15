Новорічний десерт "Ялинові шишки" без випічки та з найдоступніших продуктів

Десерт готується за принципом тістечка "Картопля": подрібнене печиво з'єднується з вершковим маслом та какао. Луска шишок – це шоколадні кукурудзяні пластівці

Десерт "Ялинові шишки" / Фото: gotovimop.com

Дуже атмосферно, коли десерти на Новий рік-2022 асоціюються з відповідною атрибутикою.

Ці "Ялинові шишки" можуть стати не лише головними на святковому столі, а й прикрашати новорічні торти.

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Їх не потрібно випікати, вони формуються з пісочного печива та вершкового масла. Наприкінці не забудьте притрусити десерт цукровою пудрою.

На сайті Gotovimop.com обіцяють, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 15 смачних тістечок.

Десерт "Ялинові шишки"

Інгредієнти:

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Пісочне печиво – 300 г

Молоко – 200 мл

Кукурудзяні пластівці (шоколадні) – 200 г

Масло вершкове, волоські горіхи – по 100 г

Какао – 3 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Борошно, цукрова пудра – по 1 ст. л.

Як приготувати: