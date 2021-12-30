Новорічний курячий рулет по-турецьки – начиняється сухофруктами та поливається соусом з вина

Для начинки потрібні курага та світлі родзинки. А в соус, крім вина, йде курячий бульйон. Ідеально, якщо є суміш східних прянощів, а сам рулет промаринується перед запіканням