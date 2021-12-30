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Новорічний курячий рулет по-турецьки – начиняється сухофруктами та поливається соусом з вина

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
30 грудня, 14:27
В закладинки
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Для начинки потрібні курага та світлі родзинки. А в соус, крім вина, йде курячий бульйон. Ідеально, якщо є суміш східних прянощів, а сам рулет промаринується перед запіканням
Новорічний турецький рулет із курки
Новорічний турецький рулет із курки / Фото: instagram.com/natali_zey_recepti/

Рецепти для курки на Новий рік, насамперед напередодні свята, з'являються з помітною швидкістю.

Популярні курка та філе, бо порівняно недорогі та поєднуються практично з усім.

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Це дуже цікавий варіянт, адже всередині рулету суміш із родзинок та кураги, а кінцевий результат поливається пряним соусом на основі білого вина.

Фублогерка natali_zey_recepti рекомендує маринувати рулет у холодильнику, попередньо загорнувши його у фольгу.

Новорічний турецький рулет з курки

Інгредієнти:

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  • Куряча грудка зі шкірою – 1 кг
  • Вершкове масло – 25 г
  • Східна суміш прянощів – 0,5 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Сіль, перець

Для начинки:

  • Курага, світлі родзинки – по 30 г
  • Вершкове масло – 15 г
  • Цибуля ріпчаста – половина
  • Східна суміш – 0,5 ст. л.
  • Панірувальні сухарі – 70 г
  • Насіння 1/4 гранату – для прикраси
  • Часник – 2 зубчики
  • Цедра 1/2 апельсина
  • Кінза – для прикраси
  • Соняшникова олія – 50-70 мл

Для підливи:

  • Біле сухе вино, курячий бульйон – по 125 мл
  • Мед – 0,5 ст. л.
  • Борошно – 0,5 ст. л.
  • Східна суміш прянощів – кілька щіпок

Як приготувати:⠀

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  1. Для підливи налити в каструлю вино, на середньому вогні довести до кипіння. Дати покипіти кілька хвилин, додати бульйон. Уварити приблизно вдвічі.
  2. Борошно насипати в невелику ємність, додати кілька ложок рідини з каструлі, перемішати, додати мед, сіль, перець та східні прянощі за смаком.
  3. Вилити в підливу та готувати до густоти. Додати сіль та перець.
  4. Для начинки дрібно порізану курагу та родзинки залити окропом на 15 хвилин. Розігріти сковороду на середньому вогні та розтопити вершкове масло. Додати цибулю та обсмажувати 5 хвилин до повного розм'якшення.
  5. Змішати всі інгредієнти для начинки, додати смажену цибулю, сіль, перець, ретельно перемішати.
  6. З курячої грудки вирізати кістку, акуратно, не пошкоджуючи шкіру. Дві частини філе надрізати, розвернути і трохи відбити. Філе лежить шкірою вниз. Посипати східною сумішшю приправ, сіллю та перцем.
  7. По центру, вздовж, розкласти начинку і згорнути щільний рулет. Скріпити зубочистками, потім перев'язати ниткою та прибрати зубочистки.
  8. Перед запіканням рулет полити розтопленим вершковим маслом, укласти у форму.
  9. При температурі 200 градусів спочатку готувати 20 хвилин під фольгою. Потім прибрати фольгу, змастити курку її соком та медом і готувати ще 25 хвилин.
  10. Зняти нитку з рулету та нарізати скибочками. Подавати з теплою підливою, прикрасивши зернами гранату та кінзою.

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Ірина Маслова
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