Новорічний салат "Тигреня" – як приготувати та красиво оформити

Готується із запеченого курячого філе, маринованих огірків та сиру. Для декору потрібна варена морква, ковбаса, оливки. Інгредієнти для салату можна замінити своїми улюбленими

Салат "Тигреня" на Новий рік-2022 / Фото: instagram.com/iamcookru/

Салати на Новий рік-2022 можуть бути абсолютно різними. Безумовно, це "Олів'є" або оселедець під шубою, також корисні та легкі салати без майонезу.

Але головний салат новорічного столу має бути у вигляді мордочки тигра. У рецепті iamcookru є запечена курка, твердий сир, мариновані огірки та яйця.

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Але це умовно. За наявності перевіреного та улюбленого набору інгредієнтів можна брати за основу його.

Щоб усе вийшло ідеально, потрібен трафарет мордочки тигра, його легко знайти в інтернеті.

Досвідчені господині радять покласти трафарет на тарілку, в якій подаватиметься салат, намалювати його контури майонезом або сметаною.

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Потім трафарет забирається і викладаються подрібнені інгредієнти салату.

Салат "Тигреня" на Новий рік

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Курка запечена – 100 г

Огірки мариновані – 2 шт.

Цибуля червона – половина

Яйця – 2 шт.

Сир твердий – 30 г

Майонез – за смаком

Для оформлення:

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Маслини – 8-10 шт.

Варена ковбаса

Як приготувати: