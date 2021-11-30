Новорічний салат "Тигреня" – як приготувати та красиво оформити

Салати на Новий рік-2022 можуть бути абсолютно різними. Безумовно, це "Олів'є" або оселедець під шубою, також корисні та легкі салати без майонезу.
Але головний салат новорічного столу має бути у вигляді мордочки тигра. У рецепті iamcookru є запечена курка, твердий сир, мариновані огірки та яйця.
Але це умовно. За наявності перевіреного та улюбленого набору інгредієнтів можна брати за основу його.
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Щоб усе вийшло ідеально, потрібен трафарет мордочки тигра, його легко знайти в інтернеті.
Досвідчені господині радять покласти трафарет на тарілку, в якій подаватиметься салат, намалювати його контури майонезом або сметаною.
Потім трафарет забирається і викладаються подрібнені інгредієнти салату.
Салат "Тигреня" на Новий рік
Інгредієнти:
- Картопля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Курка запечена – 100 г
- Огірки мариновані – 2 шт.
- Цибуля червона – половина
- Яйця – 2 шт.
- Сир твердий – 30 г
- Майонез – за смаком
Для оформлення:
- Маслини – 8-10 шт.
- Варена ковбаса
Як приготувати:
- Відварити до готовності моркву, картоплю, курку та яйця. Овочі варити у мундирі.
- Перший шар салату – терта картопля. Викласти її на тарілку у формі голови тигра. Посолити на смак і змастити майонезом.
- Другий шар – нарізана куряча грудка, змащена майонезом. Третій – нарізані огірки.
- Четвертий шар – подрібнена цибуля, змащена майонезом. П'ятий – суміш тертих жовтків з тертим сиром.
- Шостий шар – покласти терту моркву з усіх боків салату.
- Зробити мордочку тигреня з нарізаних маслин та тертого білка. Язик – шматочок ковбаси. Вуса – із сиру-косичка.
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