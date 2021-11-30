Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Новорічний салат "Тигреня" – як приготувати та красиво оформити

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 листопада, 14:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Готується із запеченого курячого філе, маринованих огірків та сиру. Для декору потрібна варена морква, ковбаса, оливки. Інгредієнти для салату можна замінити своїми улюбленими
Салат "Тигреня" на Новий рік-2022
Салат "Тигреня" на Новий рік-2022 / Фото: instagram.com/iamcookru/

Салати на Новий рік-2022 можуть бути абсолютно різними. Безумовно, це "Олів'є" або оселедець під шубою, також корисні та легкі салати без майонезу.

Але головний салат новорічного столу має бути у вигляді мордочки тигра. У рецепті iamcookru є запечена курка, твердий сир, мариновані огірки та яйця.

Реклама

Але це умовно. За наявності перевіреного та улюбленого набору інгредієнтів можна брати за основу його.

Щоб усе вийшло ідеально, потрібен трафарет мордочки тигра, його легко знайти в інтернеті.

Досвідчені господині радять покласти трафарет на тарілку, в якій подаватиметься салат, намалювати його контури майонезом або сметаною.

Реклама

Потім трафарет забирається і викладаються подрібнені інгредієнти салату.

Салат "Тигреня" на Новий рік

Інгредієнти:

  • Картопля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Курка запечена – 100 г
  • Огірки мариновані – 2 шт.
  • Цибуля червона – половина
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир твердий – 30 г
  • Майонез – за смаком

Для оформлення:

Реклама
  • Маслини – 8-10 шт.
  • Варена ковбаса

Як приготувати:

  1. Відварити до готовності моркву, картоплю, курку та яйця. Овочі варити у мундирі.
  2. Перший шар салату – терта картопля. Викласти її на тарілку у формі голови тигра. Посолити на смак і змастити майонезом.
  3. Другий шар – нарізана куряча грудка, змащена майонезом. Третій – нарізані огірки.
  4. Четвертий шар – подрібнена цибуля, змащена майонезом. П'ятий – суміш тертих жовтків з тертим сиром.
  5. Шостий шар – покласти терту моркву з усіх боків салату.
  6. Зробити мордочку тигреня з нарізаних маслин та тертого білка. Язик – шматочок ковбаси. Вуса – із сиру-косичка.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти