Треба смачно та недорого пригостити гостей – от цікаві варіянти для лаваша

Це лаваш з картоплею та моцарелою та сирний пиріг, які запікаються у духовці. Для холодної закуски з крабовими паличками та сиром потрібна морква по-корейськи

Закуски з лаваша на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Лаваш – це зручно, він нейтральний на смак, тому з ним можна робити будь-що. Якщо його змастити натуральним йогуртом перед формуванням рулету, він стає ніжнішим.

Лаваш – це ще й бюджетно, швидко та смачно. Тож якщо готуєтеся до дня народження і шукаєте чудові холодні закуски й не тільки, варіянти нижче можуть підійти.

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У закуску з крабовими паличками від maria_shuliak потрібно багато свіжої зелені, а моркву по-корейськи можна приготувати самостійно.

Лаваш з картоплею та моцарелою за рецептом food_pp_club запікається в духовці, як і пиріг з лавашу із сиром від recepty.dlya.vsex.

Лаваш з картоплею та моцарелою

Лаваш з картоплею та моцарелою / Фото: instagram.com/food_pp_club

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Інгредієнти:

Картопля – 500 г

Моцарела – 70 г

Сметана 15% – 30 г

Лаваш

Яйце

Вершкове масло

Сіль – за смаком

Зелень

Кунжут – для прикраси

Як приготувати:

Картоплю відварити, злити воду, додати зелень, сметану, білок яйця, олію, зробити пюре. Лаваш розрізати на 5 смуг. Розподілити картоплю по лавашу, покласти шматочки сиру та згорнути у рулети. Змастити жовтком, посипати кунжутом і випікати до рум'яної скоринки за 180 градусів.

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Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками

Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками / Фото: instagram.com/maria_shuliak/

Інгредієнти:

Вірменський лаваш – 3 листи

Натуральний йогурт – 200-250 г

Морква по-корейськи – 400 г

Крабові палички – 200 г

Зелена цибуля, петрушка, кріп

Сіль, перець

Як приготувати:

Крабові палички дрібно нарізати, всю зелень подрібнити. Лист лаваша промазати йогуртом, розподілити моркву. Зверху накрити другим листом лаваша, змастити йогуртом. Викласти зелень, додати сіль та перець. Зверху – наступний лист, промазати йогуртом та розподілити крабові палички. Швидко згорнути в рулет, щоб лаваш не встиг промокнути та порватись. Обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Забрати плівку і нарізати на порції.

Пиріг з лавашу із сиром

Пиріг з лавашу з сиром / Фото: instagram.com/recepty.dlya.vsex/

Інгредієнти:

Довгий лист лаваша

Яйця – 4 шт.

Молоко – 200 мл

Сир твердий – 250 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Зелень

Сіль, перець, кунжут – за смаком

Як приготувати: ⠀