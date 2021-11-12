Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Треба смачно та недорого пригостити гостей – от цікаві варіянти для лаваша

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 листопада, 11:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це лаваш з картоплею та моцарелою та сирний пиріг, які запікаються у духовці. Для холодної закуски з крабовими паличками та сиром потрібна морква по-корейськи
Закуски з лаваша на день народження
Закуски з лаваша на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Лаваш – це зручно, він нейтральний на смак, тому з ним можна робити будь-що. Якщо його змастити натуральним йогуртом перед формуванням рулету, він стає ніжнішим.

Лаваш – це ще й бюджетно, швидко та смачно. Тож якщо готуєтеся до дня народження і шукаєте чудові холодні закуски й не тільки, варіянти нижче можуть підійти.

Реклама

У закуску з крабовими паличками від maria_shuliak потрібно багато свіжої зелені, а моркву по-корейськи можна приготувати самостійно.

Лаваш з картоплею та моцарелою за рецептом food_pp_club запікається в духовці, як і пиріг з лавашу із сиром від recepty.dlya.vsex.

Лаваш з картоплею та моцарелою

Лаваш з картоплею та моцарелою
Лаваш з картоплею та моцарелою / Фото: instagram.com/food_pp_club

Реклама

Інгредієнти:

  • Картопля – 500 г
  • Моцарела – 70 г
  • Сметана 15% – 30 г
  • Лаваш
  • Яйце
  • Вершкове масло
  • Сіль – за смаком
  • Зелень
  • Кунжут – для прикраси

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити, злити воду, додати зелень, сметану, білок яйця, олію, зробити пюре.
  2. Лаваш розрізати на 5 смуг. Розподілити картоплю по лавашу, покласти шматочки сиру та згорнути у рулети. Змастити жовтком, посипати кунжутом і випікати до рум'яної скоринки за 180 градусів.

Читайте також:

Реклама

Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками

Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками
Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками / Фото: instagram.com/maria_shuliak/

Інгредієнти:

  • Вірменський лаваш – 3 листи
  • Натуральний йогурт – 200-250 г
  • Морква по-корейськи – 400 г
  • Крабові палички – 200 г
  • Зелена цибуля, петрушка, кріп
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Крабові палички дрібно нарізати, всю зелень подрібнити.
  2. Лист лаваша промазати йогуртом, розподілити моркву. Зверху накрити другим листом лаваша, змастити йогуртом.
  3. Викласти зелень, додати сіль та перець. Зверху – наступний лист, промазати йогуртом та розподілити крабові палички. Швидко згорнути в рулет, щоб лаваш не встиг промокнути та порватись.
  4. Обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Забрати плівку і нарізати на порції.

Читайте також:

Пиріг з лавашу із сиром

Пиріг з лавашу з сиром
Пиріг з лавашу з сиром / Фото: instagram.com/recepty.dlya.vsex/

Інгредієнти:

  • Довгий лист лаваша
  • Яйця – 4 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Сир твердий – 250 г
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Зелень
  • Сіль, перець, кунжут – за смаком

Як приготувати: ⠀

  1. Змішати молоко, яйця, тертий сир, подрібнену зелень, олію перемішати. Додати спеції.
  2. Лаваш нарізати шматками середнього розміру. Перемішати з молочною сумішшю. Якщо вийшло рідкувато, додати ще лаваш.
  3. Вилити у форму для запікання та посипати кунжутом.
  4. Випікати за 180 градусів 30-40 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти