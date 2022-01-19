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Обід за 30 хвилин: рецепт курячих стегон, запечених з грушею та сиром

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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19 січня, 12:50
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Замість стегон можна взяти філе. Його бажано розрізати порційно. Грушу вибирайте м'яку та розріжте на тонкі слайси перед тим, як вона потрапить на м'ясо
Курячі стегна, запечені з грушею та сиром з пліснявою
Курячі стегна, запечені з грушею та сиром з пліснявою / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/

Обід за 30 хвилин та ще й із м'ясом – цілком реальна річ, якщо брати правильні інгредієнти.

У цьому випадку підійдуть усі частини курки – і філе, і стегна.

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Для приготування обіду використовуються стегна, які спочатку потрібно обсмажити, а потім запекти під слайсом груші та невеликою кількістю сиру з пліснявою.

Рецепт зі сторінки ermachokcookfood.

Курячі стегна, запечені з грушею та сиром

Курячі стегна, запечені з грушею та сиром з пліснявою
Курячі стегна, запечені з грушею та сиром з пліснявою / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/

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Інгредієнти:

  • Курячі стегна – 4 шт.
  • Груша м'яка – 1 шт.
  • Сир з пліснявою – 40 г
  • Масло вершкове – 20 г
  • Сіль, перець чорний мелений – за смаком

Якщо є куряче філе, то можна зробити швидкі домашні сосиски. Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Розігріти масло в сковороді. Курку обсушити, додати сіль та перець. Обсмажити на сильному вогні по 1 хвилині.
  2. Грушу нарізати тонкими слайсами, прибрати серцевину.
  3. Викласти на деко. Зверху – грушу та сир. Запікати за 180 градусів 15-20 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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