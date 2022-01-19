Обід за 30 хвилин: рецепт курячих стегон, запечених з грушею та сиром

Курячі стегна, запечені з грушею та сиром з пліснявою / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/
Обід за 30 хвилин та ще й із м'ясом – цілком реальна річ, якщо брати правильні інгредієнти.
У цьому випадку підійдуть усі частини курки – і філе, і стегна.
Для приготування обіду використовуються стегна, які спочатку потрібно обсмажити, а потім запекти під слайсом груші та невеликою кількістю сиру з пліснявою.
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Рецепт зі сторінки ermachokcookfood.
Курячі стегна, запечені з грушею та сиром
Курячі стегна, запечені з грушею та сиром з пліснявою / Фото: instagram.com/ermachokcookfood/
Інгредієнти:
- Курячі стегна – 4 шт.
- Груша м'яка – 1 шт.
- Сир з пліснявою – 40 г
- Масло вершкове – 20 г
- Сіль, перець чорний мелений – за смаком
Якщо є куряче філе, то можна зробити швидкі домашні сосиски. Рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Розігріти масло в сковороді. Курку обсушити, додати сіль та перець. Обсмажити на сильному вогні по 1 хвилині.
- Грушу нарізати тонкими слайсами, прибрати серцевину.
- Викласти на деко. Зверху – грушу та сир. Запікати за 180 градусів 15-20 хвилин.