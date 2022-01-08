Обожнюєте курячі тельбухи – тоді треба спробувати грузинське кучмачі

Готувати цю ароматну та злегка гостру страву можна як з асорті, так і з одного з курячих субпродуктів. Спецій, грузинських, додавайте на свій смак, якщо розумієте, що в рецепті їх недостатньо

Грузинська страва кучмачі з курячих тельбухів / Фото: instagram.com/tasha.cooking

Кучмачі – це пряна та пекуча страва грузинської кухні з курячих тельбухів. Назву, до речі, саме так і можна перекласти. Використовується в ній усе, що ви любите – печінка, серце шлунки.

Можна брати асорті субпродуктів, а можна сконцентруватися на чомусь одному.

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Головне – це, звісно ж, присутність грузинських спецій. У нашому випадку – хмелі-сунелі. Якщо в запасі є інші, то можна використовувати і їх за смаком. Також за бажанням можна додати подрібнені волоські горіхи.

Авторка рецепта tasha.cooking пропонує тушкувати сердечка, нарізаними навпіл, або цілими – це зовсім непринципово. Тож якщо час від часу ви готуєте субпродукти та робите це смачно, то спробуйте і кучмачі.

Кучмачі – рецепт

Інгредієнти:

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Цибуля – 2-3 шт.

Часник – 4 зуб.

Курячі сердечка – 400 г

Кінза свіжа – пучок

Гранат – 1 шт.

Базилік – 1 ч. л.

Хмелі-сунелі – 2 ч. л.

Перець, сіль – за смаком

Як приготувати: