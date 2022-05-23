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Дуже ліниві пельмені – рецепт для сковороди

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 травня, 10:20
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Формуються у вигляді рулетиків, потім обсмажуються на суміші вершкового масла та олії. За бажання можна протушкувати з морквою та сметаною
Рецепт лінивих пельменів на сковороді
Рецепт лінивих пельменів на сковороді

Готувати швидко та при цьому смачно – дуже навіть можливо. Обов'язково спробуйте лінивий лагман, ним можна нагодувати навіть велику сім'ю.

Ці пельмені формуватимуться у вигляді рулетиків, можна уявити, скільки часу ви заощадите на ліпленні.

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Потім нарізані ліниві пельмені обсмажаться й трохи протушкуються. До води додайте сметану й терту моркву. Також ліниві пельмені можна зробити на майбутнє та заморозити.

Alina FooDee взяла м'ясо та пропустила через м'ясорубку, звісно, можна використовувати готовий фарш.

Ліниві пельмені на сковороді

Ліниві пельмені на сковороді
Ліниві пельмені на сковороді

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Інгредієнти:

  • вода тепла – 100 г;
  • яйце;
  • борошно – 200 г;
  • сіль – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • м'ясо для фаршу – 500 г;
  • цибуля – 150-200 г;
  • вода крижана – 100 г;
  • сіль, перець;
  • вершкове масло та олія;
  • лаврове листя – 1 шт.;
  • чорний перець – кілька горошин.

Як приготувати:

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  1. У борошно додати сіль, яйце і теплу воду, замісити м'яке тісто.
  2. Для фаршу перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю. Додати сіль, спеції та холодну воду.
  3. Тісто розкачати в прямокутник, викласти фарш по всій площі тіста, не доходячи до краю на 3-4 см. Згорнути в рулет. Нарізати на окремі шматочки.
  4. Обсмажити рулетики на суміші олії та вершкового масел з обох боків. Залити водою, не доходячи до краю рулетиків, додати лаврове листя та чорний перець горошком, накрити кришкою та проварити близько 20 хвилин.

Дивитися у відео, як справді просто готує ці пельмені авторка рецепта.

Рецепт соковитих лінивих вареників знайдете в цьому матеріалі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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