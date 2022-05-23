Дуже ліниві пельмені – рецепт для сковороди

Готувати швидко та при цьому смачно – дуже навіть можливо. Обов'язково спробуйте лінивий лагман, ним можна нагодувати навіть велику сім'ю.
Ці пельмені формуватимуться у вигляді рулетиків, можна уявити, скільки часу ви заощадите на ліпленні.
Потім нарізані ліниві пельмені обсмажаться й трохи протушкуються. До води додайте сметану й терту моркву. Також ліниві пельмені можна зробити на майбутнє та заморозити.
Alina FooDee взяла м'ясо та пропустила через м'ясорубку, звісно, можна використовувати готовий фарш.
Ліниві пельмені на сковороді
Інгредієнти:
- вода тепла – 100 г;
- яйце;
- борошно – 200 г;
- сіль – 0,5 ч. л.
Начинка:
- м'ясо для фаршу – 500 г;
- цибуля – 150-200 г;
- вода крижана – 100 г;
- сіль, перець;
- вершкове масло та олія;
- лаврове листя – 1 шт.;
- чорний перець – кілька горошин.
Як приготувати:
- У борошно додати сіль, яйце і теплу воду, замісити м'яке тісто.
- Для фаршу перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю. Додати сіль, спеції та холодну воду.
- Тісто розкачати в прямокутник, викласти фарш по всій площі тіста, не доходячи до краю на 3-4 см. Згорнути в рулет. Нарізати на окремі шматочки.
- Обсмажити рулетики на суміші олії та вершкового масел з обох боків. Залити водою, не доходячи до краю рулетиків, додати лаврове листя та чорний перець горошком, накрити кришкою та проварити близько 20 хвилин.
Дивитися у відео, як справді просто готує ці пельмені авторка рецепта.
Рецепт соковитих лінивих вареників знайдете в цьому матеріалі.