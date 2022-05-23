Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польщі у Києві 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Як у дитинстві

Польська кухня

Десерт Королеви

Млинці з картоплі

Чай із бузку

Маринуємо редиску
СЬОГОДНІ Їжа

Дуже м'яка сирна запіканка "Всього по 3" – обов'язково приготуйте на сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
По три столові ложки цукру, борошна, родзинок, сметани та манки. Цедру лимона та ванільний цукор додавайте за смаком
Сирна запіканка "Всього по 3"
Сирна запіканка "Всього по 3"

Запіканки бувають дуже різними, для багатьох навіть несподіваними. Наприклад, з вермішеллю, такими більше 30 років тому годували в дитячих садках і школах, якщо раптом хтось не знає.

Фудблогерка Alina FooDee пропонує класичний варіянт сирної запіканки, але з дещо незвичайним підходом до приготування.

Реклама

Білки збиваються окремо та вмішуються в практично готову для запікання сирну масу. Запіканку краще їсти дуже теплою, так вона максимально соковита та ніжна.

Сирна запіканка "Всього по 3"

Сирна запіканка "Всього по 3"
Сирна запіканка "Всього по 3"

Інгредієнти:

Реклама
  • сир – 600 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • дрібка солі;
  • цукор, манка, мука, родзинки, сметана – по 3 ст. л.;
  • цедра лимона, ванільний цукор.

На вечерю дуже навіть підійде картопляна запіканка з моцарелою або іншим сиром, обов'язково спробуйте.

Як приготувати:

  1. Залити родзинки окропом і залишити на 5-10 хвилин. Злити воду та просушити паперовими рушниками.
  2. Розділити яйця на білки та жовтки. До сиру додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки. Перебити блендером впродовж 5 хвилин до однорідності.
  3. Додати родзинки, перемішати. Додати цедру лимона.
  4. Білки збити до пишності та змішати із сирною масою.
  5. Змастити форму вершковим маслом. Перекласти у форму. Запікати 30-45 хвилин за 180 градусів.

Як готує цю запіканку авторка рецепта – дивіться у відео.

Реклама

Раніше ми пропонували приготувати запіканку з індичкою та рисом, вона не зашкодить фігурі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашнє мигдальне молоко
Хакнути
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Контроль якості
Як перевірити дріжджі?
Дізнатися
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити м'ясо у раціоні?
Дізнатися
Добірка страв
Що приготувати з кабачків
Рецепти
Секрети свіжості
Як зберігати гриби?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти