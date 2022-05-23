Дуже м'яка сирна запіканка "Всього по 3" – обов'язково приготуйте на сніданок

По три столові ложки цукру, борошна, родзинок, сметани та манки. Цедру лимона та ванільний цукор додавайте за смаком

Сирна запіканка "Всього по 3"

Запіканки бувають дуже різними, для багатьох навіть несподіваними. Наприклад, з вермішеллю, такими більше 30 років тому годували в дитячих садках і школах, якщо раптом хтось не знає.

Фудблогерка Alina FooDee пропонує класичний варіянт сирної запіканки, але з дещо незвичайним підходом до приготування.

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Білки збиваються окремо та вмішуються в практично готову для запікання сирну масу. Запіканку краще їсти дуже теплою, так вона максимально соковита та ніжна.

Сирна запіканка "Всього по 3"

Сирна запіканка "Всього по 3"

Інгредієнти:

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сир – 600 г;

яйця – 3 шт.;

дрібка солі;

цукор, манка, мука, родзинки, сметана – по 3 ст. л.;

цедра лимона, ванільний цукор.

На вечерю дуже навіть підійде картопляна запіканка з моцарелою або іншим сиром, обов'язково спробуйте.

Як приготувати:

Залити родзинки окропом і залишити на 5-10 хвилин. Злити воду та просушити паперовими рушниками. Розділити яйця на білки та жовтки. До сиру додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки. Перебити блендером впродовж 5 хвилин до однорідності. Додати родзинки, перемішати. Додати цедру лимона. Білки збити до пишності та змішати із сирною масою. Змастити форму вершковим маслом. Перекласти у форму. Запікати 30-45 хвилин за 180 градусів.

Як готує цю запіканку авторка рецепта – дивіться у відео.

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Раніше ми пропонували приготувати запіканку з індичкою та рисом, вона не зашкодить фігурі.