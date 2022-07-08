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Дуже ситний сніданок для великої родини – спробуйте туніську запіканку (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 липня, 07:01
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Вона називається маандус і є традиційною стравою цієї країни. Потрібні будь-яке м'ясо або фарш, картоплина та яйця. Обов'язкове додавання свіжої петрушки
Запіканка мааднус на сніданок
Запіканка мааднус на сніданок

Усе-таки запечена їжа трохи краще, ніж приготована на сковороді. Так смак і текстура зберігаються краще.

Коли є баклажани, можна приготувати італійську тумбет, а от для тих, хто любить ситний сніданок – дуже підійде туніська мааднус.

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Її рецептів багато, але без м'яса, картоплі та яєць не обійтися. І головне: мааднус перекладається як петрушка, тому вона обов'язкова.

Спочатку фарш (м'ясо) потрібно обсмажити разом з цибулею та картоплею, потім залити яєчною сумішшю. Спеції з'єднайте та вводіть у запіканку в два прийоми.

Рецепт зі сторінки www.straight.com.

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Запіканка мааднус на сніданок

Інгредієнти:

  • 450 г курячого м'яса, нарізаного;
  • 1 середня цибулина, нарізана;
  • 1 велика, нарізана кубиками, картоплина;
  • 250 мл води;
  • петрушка;
  • 8 великих яєць;
  • 175 г сиру;
  • 30 мл оливкової олії.

Спеції:

  • кмин;
  • сіль, перець;
  • коріандр;
  • куркума;
  • чебрець;
  • червоний перець.

Як приготувати:

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  1. Змішайте спеції разом.
  2. На середньому вогні обсмажте цибулю на 1 ст. л. оливкової олії до м'якості.
  3. Перемішайте нарізану курку з половиною суміші спецій. Додайте це до сковороди та підрум'яньте.
  4. Додайте картоплю та воду. Доведіть до слабкого кипіння, потім готуйте без кришки, доки картопля не стане м'якою і більшість рідини не випарується.
  5. Додайте нарізану петрушку і дайте охолонути.
  6. Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть оливковою олією.
  7. Ретельно збийте яйця у великій мисці, а потім змішайте з тертим сиром.
  8. Додайте суміш і курки, картоплі, петрушки та спеції.
  9. Добре перемішайте, вилийте у змащену олією форму для запікання.
  10. Випікайте від 30 до 35 хвилин або доки не схопиться в центрі.

В Ірані готують тах чин, запіканку, схожу на плов. Її рецепт тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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