Оджахурі – справжня сімейна страва з Грузії, яку легко приготувати

Це коли хочеться зібрати за столом усю родину, смачно нагодувати, тоді готується оджахурі. Тим паче в перекладі з грузинської оджахурі означає сімейне, сім'я.
Якщо ще одне надбання Грузії – чкмерулі – готується виключно з курки, то оджахурі – це свинина, картопля та багато місцевих спецій.
Добре, якщо у вас є кеци, сковорода з глини. Якщо такої немає, то потрібні глиняні горщики.
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Краще, якщо м'ясо наріжеться невеликими шматками і маринуватиметься в спеціях та червоному сухому вині щонайменше 3 години.
У рецепті від mikhail_gluzskiy оджахурі готується в чавунній сковороді та використовується яловичина, яку можна замінити не надто жирною свининою.
Оджахурі з яловичиною
Інгредієнти:
- Яловичина (шия) – 500 г
- Картопля – 5 шт. (середніх)
- Цибуля – 1 шт.
- Помідори – 2 шт. (середніх)
- Часник – 2-3 зубчики
- Сіль, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, паприка, аджика – за смаком
- Олія
- Кінза
Як приготувати:
- М'ясо нарізати невеликими шматками і на олії обсмажити майже до готовності. Прибрати зі сковороди.
- Картоплю нарізати невеликими часточками, додати олії та обсмажити картоплю.
- Цибулю порізати тонко півкільцями, додати до напівготової картоплі та обсмажити.
- М'ясо повернути на сковороду, перемішати, додати подрібнений часник, спеції, посолити.
- З помідорів зняти шкірку, нарізати часточками і викласти зверху на сковорідку. Накрити кришкою і тушкувати близько 5-7 хвилин.
- Подавати, посипавши нарізаною зеленню.