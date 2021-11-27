Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Минай - Динамо: онлайн Минай - Динамо: онлайн 📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник?

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Оджахурі – справжня сімейна страва з Грузії, яку легко приготувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
27 листопада, 15:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Основні інгредієнти – це картопля та свинина з помірною жирністю, а також грузинські спеції та свіжа кінза. Ідеально, якщо м'ясо вдасться замаринувати у сухому червоному вині
Оджахурі з яловичиною
Оджахурі з яловичиною / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Це коли хочеться зібрати за столом усю родину, смачно нагодувати, тоді готується оджахурі. Тим паче в перекладі з грузинської оджахурі означає сімейне, сім'я.

Якщо ще одне надбання Грузії – чкмерулі – готується виключно з курки, то оджахурі – це свинина, картопля та багато місцевих спецій.

Реклама

Добре, якщо у вас є кеци, сковорода з глини. Якщо такої немає, то потрібні глиняні горщики.

Краще, якщо м'ясо наріжеться невеликими шматками і маринуватиметься в спеціях та червоному сухому вині щонайменше 3 години.

У рецепті від mikhail_gluzskiy оджахурі готується в чавунній сковороді та використовується яловичина, яку можна замінити не надто жирною свининою.

Реклама

Оджахурі з яловичиною

Оджахурі з яловичиною
Оджахурі з яловичиною / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Інгредієнти:

  • Яловичина (шия) – 500 г
  • Картопля – 5 шт. (середніх)
  • Цибуля – 1 шт.
  • Помідори – 2 шт. (середніх)
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Сіль, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, паприка, аджика – за смаком
  • Олія
  • Кінза

Як приготувати:

Реклама
  1. М'ясо нарізати невеликими шматками і на олії обсмажити майже до готовності. Прибрати зі сковороди.
  2. Картоплю нарізати невеликими часточками, додати олії та обсмажити картоплю.
  3. Цибулю порізати тонко півкільцями, додати до напівготової картоплі та обсмажити.
  4. М'ясо повернути на сковороду, перемішати, додати подрібнений часник, спеції, посолити.
  5. З помідорів зняти шкірку, нарізати часточками і викласти зверху на сковорідку. Накрити кришкою і тушкувати близько 5-7 хвилин.
  6. Подавати, посипавши нарізаною зеленню.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти