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Оладки, як суфле – як приготувати популярний японський сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 березня, 07:02
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Така текстура досягається окремим збиванням білків з цукром та ваніліном. Відсаджувати тісто на сковороду бажано за допомогою кондитерського мішка
Оладки, як суфле
Оладки, як суфле / Фото: Qiong Cooking

Оладки можуть бути різними, їх можна насмажити без присутності яєць у тісті.

Повз ці оладки пройти неможливо, вони неймовірно красиві та, без перебільшення, схожі на хмаринки.

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Справа в тому, що білки збиваються з цукром окремо, потім безе частинами вмішується в суміш із борошна і жовтків.

Якщо немає кондитерського мішка, його можна зробити із щільного пакета.

Рецепт японського каналу Qiong Cooking передбачений на 4-5 штук, спробуйте подвоїти кількість інгредієнтів, щоб отримати більше оладок.

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Оладки, як суфле

Інгредієнти:

  • 2 шт. яйця;
  • 4 ч. л. молока;
  • 4 ст. л. універсального борошна;
  • ванільний цукор;
  • 2 ст. л. цукру.

Тут дізнаєтеся, як у Польщі готують оладки, для них потрібні яблука.

Як приготувати:

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  1. Жовтки змішати з молоком. Додати просіяне борошно і добре перемішати.
  2. Білки збити з цукром і ваніліном до піків і з'єднати третину з борошняною сумішшю, перемішати.
  3. Додати решту суміші з білків і перемішати.
  4. Смажити на антипригарній сковороді з краплею олії. Відсаджувати тісто за допомогою мішка.
  5. Додати в сковороду кілька чайних ложок води та смажити під кришкою близько 5 хвилин. Акуратно перевернути та смажити з іншого боку.

Як відсаджувати тісто на сковороду – дивіться у ролику.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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