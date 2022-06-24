Оладки на всю сковороду – рецепт з кулінарних зошитів наших бабусь (відео)

Цікавим є і формування цього сніданку – оладки перемазують сметаною. Прикрасити можна подрібненими горіхами

Оладки з родзинками на сніданок

Такі прості оладки можна перетворити на дієтичний сніданок. Для таких не потрібне борошно, замість нього використовуються подрібнені вівсяні пластівці.

Цей рецепт далеко недієтичний. Оладки величезні, на всю сковороду. Після того, як вони обсмажаться, намастіть їх сметаною.

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Калніна Наталія ще пересипає їх цукром, але можна уникнути цього етапу. В оладках будуть родзинки.

Оладки з родзинками зі смаком дитинства

Оладки з родзинками, смак дитинства

Інгредієнти:

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кефір – 250 мл;

яйце – 2 шт.;

цукор – 1-2 ст. л.;

дрібка солі;

борошно – 160-200 г;

ванілін;

розпушувач – 1 ч. л.;

сметана – 250-300 г;

родзинки – 100 г.

Як приготувати:

Родзинки залити теплою водою. Яйця змішати з кефіром. Додати сіль, цукор, ванілін та перемішати. Борошно (160 г) з розпушувачем просіяти. Додати до яєчної суміші, замісити тісто. Додати борошно, якщо тісто надто рідке. Всипати родзинки, перемішати. Смажити оладки з обох боків, розподіляючи тісто по всій поверхні сковороди. Кожен змастити цукром, посипати цукром. Так зробити з усіма оладками. Прикрасити подрібненими горіхами.

Як готує оладки авторка рецепта – дивіться в ролику.

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Якщо любите несолодкі оладки, то приготуйте їх з молодою капустою.