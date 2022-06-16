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Оладки з сосисками та зеленню – рецепт ситного сніданку (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 червня, 07:01
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Тісто замішується на молоці. Замість сосисок може бути ковбаса або відварене м'ясо. Авторка рецепта пропонує додати трохи тертого твердого сиру
Оладки з сосисками та зеленню
Оладки з сосисками та зеленню

Оладки хороші самі по собі й можуть бути з різними топінгами, у нас – несолодкими. Від молодої капусти до ковбаси, сосисок або відвареної курки.

Alina FooDee пропонує оладки з вареною ковбасою, її потрібно нарізати кубиками, а сир натерти. Якщо сир надто солоний, то контролюйте кількість солі. Оладки смажаться на добре розігрітій сковороді.

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Оладки із сосисками та зеленню на сніданок

Оладки з сосисками та зеленню на сніданок
Оладки з сосисками та зеленню на сніданок

Інгредієнти:

  • молоко – 150 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно – 100 г (±);
  • сіль;
  • твердий сир, ковбаса або сосиски – 80 г;
  • зелена цибуля;
  • цукор, розпушувач – по 0,5 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Яйця змішати з молоком, додати трохи солі до смаку, цукор. Борошно змішати з розпушувачем і додати до яєць та молока.
  2. Ковбасу або сосиски нарізати дрібним кубиком, натерти сир на дрібній тертці, цибулю дрібно нарізати. Додати до тіста. Добре перемішати.
  3. Смажити на розігрітій сковороді кілька хвилин із кожного боку до готовності.

Як готує оладки авторка рецепта, дивіться у відео.

На сніданок будуть дуже доречні оладки в стилі піци, для них підійде практично все, що є в холодильнику.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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