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Як зберігати оливкову олію, щоб вона не згіркла і була смачною 18 місяців

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
16 вересня, 16:24
В закладинки
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Краща тара для оливкової олії – скляна або порцелянова із щільною кришкою. Не варто залишати її під прямими сонячними променями. Зберігати оливкову олію в холодильнику – неправильно
Як правильно зберігати оливкову олію
Як правильно зберігати оливкову олію / Фото: freepik.com

Для смаження підходить рафінована оливкова олія, для салатів і закусок – будь-яка оливкова олія. Продукт упевнено "засів" на наших столах, багато хто відмовився від соняшникової на користь оливкової. Сьогодні ця олія недешева, тому дуже хочеться, щоб вона була нормальною всі належні їй 18 місяців. Як її зберегти і куди поставити на вашій кухні, щоб вона не зіпсувалася, нижче.

У якій тарі краще зберігати оливкову олію

Оливкову олію треба зберігати в скляному посуді
Оливкову олію треба зберігати в скляному посуді / Фото: freepik.com

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Почнемо з того що не потрібно купувати її в пластиковій тарі, така теж продається. Так, ви виграєте в ціні, але навіть сам виробник дуже рекомендує – тільки в склі й тільки в темному склі.

Якщо ви вже купили олію в пластику, то її треба перелити в скляну тару із щільною кришкою.

Глечик потрібно ретельно промити, бажано сумішшю соди і сухої гірчиці – мийні засоби можуть залишити запах.

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Потім посуд для олії слід добре висушити і перелити її туди. Тепер олія зберігатиме свій аромат, смак і корисні якості до року.

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Небезпечні сонячні промені та тепло

Оливкову олію не можна тримати під прямими сонячними променями
Оливкову олію не можна тримати під прямими сонячними променями / Фото: pexels.com

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Так, оливкова олія не любить їх, не дарма ж її продають у темних або бляшанках. Під дією сонця вона може окислюватися.

Зберігайте оливкову олію в шафі, де сухо і немає вологи. Краща температура зберігання – 20 градусів, тобто кімнатна температура.

Коли ви скористалися олією, то одразу ж ховайте в шафу, не залишайте біля плити. Різких перепадів температур вона теж не терпітиме.

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Оливкова олія та холодильник

Ніколи не зберігайте оливкову олію в холодильнику
Ніколи не зберігайте оливкову олію в холодильнику / Фото: Depositphotos

Це дві несумісні речі. У холодильнику олія загусне, отримає білий відтінок. Казати про те, що вона небезпечна, неправильно. А от смак і запах зіпсується однозначно.

Отже, зберігати оливкову олію потрібно тільки в скляному або порцеляновому посуді із щільною кришкою. У закритому від сонячного світла і вологи місці та не піддавати її різким перепадам температур.

Тут дізнаєтеся, як довше зберегти домашнє і фермерське молоко.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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