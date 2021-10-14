Омлет і гречка з яблуками – несподівані, але смачні поєднання до сніданку

Яблука мають бути кислих сортів, а перед приготуванням їх краще злегка обсмажити на вершковому маслі. Для подачі потрібні кориця, мед, родзинки або журавлина

Омлет і гречка з яблуками - рецепти до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні

Не тільки каша, а й запіканки та як інгредієнт у салатах – ось, де ще можна використовувати гречку. А ще вона дуже смачна з яблуками і невеликою кількістю меду. І якщо ви жодного разу не готували яблучний омлет, то варто спробувати. Зрозуміло, що він нагадує шарлотку, тільки без борошна.

Гречка з яблуками

Гречка з яблуками / Фото: instagram.com/domik_rukodelia_sweets/

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Інгредієнти:

відварена гречка – 100 г;

яблуко – 1 шт.;

журавлина сушена або родзинки – 15 г;

вершкове масло – за бажанням;

кориця, мед – за смаком.

Як приготувати:

Яблука нарізати, злегка обсмажити на вершковому маслі. Додати до відвареної гречки. До каші додати журавлину або попередньо замочені родзинки. Прикрасити медом і корицею.

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Омлет з яблуками

Омлет з яблуками / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти:

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яйця – 5 шт.;

яблуко – 1-2 шт. (невеликих);

вершкове масло;

кориця, цукор – за смаком.

Як приготувати: