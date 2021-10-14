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Омлет і гречка з яблуками – несподівані, але смачні поєднання до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 жовтня, 07:01
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Яблука мають бути кислих сортів, а перед приготуванням їх краще злегка обсмажити на вершковому маслі. Для подачі потрібні кориця, мед, родзинки або журавлина
Омлет і гречка з яблуками - рецепти до сніданку
Омлет і гречка з яблуками - рецепти до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні

Не тільки каша, а й запіканки та як інгредієнт у салатах – ось, де ще можна використовувати гречку. А ще вона дуже смачна з яблуками і невеликою кількістю меду. І якщо ви жодного разу не готували яблучний омлет, то варто спробувати. Зрозуміло, що він нагадує шарлотку, тільки без борошна.

Гречка з яблуками

Гречка з яблуками
Гречка з яблуками / Фото: instagram.com/domik_rukodelia_sweets/

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Інгредієнти:

  • відварена гречка – 100 г;
  • яблуко – 1 шт.;
  • журавлина сушена або родзинки – 15 г;
  • вершкове масло – за бажанням;
  • кориця, мед – за смаком.

Як приготувати:

  1. Яблука нарізати, злегка обсмажити на вершковому маслі. Додати до відвареної гречки.
  2. До каші додати журавлину або попередньо замочені родзинки. Прикрасити медом і корицею.

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Омлет з яблуками

Омлет з яблуками
Омлет з яблуками / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти:

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  • яйця – 5 шт.;
  • яблуко – 1-2 шт. (невеликих);
  • вершкове масло;
  • кориця, цукор – за смаком.

Як приготувати:

  1. Яблука очистити, нарізати шматочками і обсмажити на вершковому маслі. Залишити в сковороді.
  2. Яйця збити, за бажанням додати цукор. Залити сумішшю яблука і смажити до готовності. Прикрасити корицею.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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