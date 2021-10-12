Омлет принца Чарльза і улюблена в Британії кава з інжиром – ідеї для сніданку

Для омлету потрібен буде шпинат, помідори чері, вершки і кілька видів сиру. А от класичний рецепт кави з інжиром передбачає свіжий фрукт, але можна використовувати і сушений

Омлет принца Чарльза і кава з інжиром - рецепти до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні

Кажуть, цей омлет принц Чарльз їсть під час другого сніданку. Він любить, щоб у їжі був присутній місцевий сир, але через брак їхньої різноманітності у нас, можна використовувати свій улюблений м'який і твердий. Головне – це свіжий шпинат і жирні вершки. Кількість інгредієнтів для омлету, згідно з офіційною сторінкою Кларенс-хауса в Instagram. Якщо захочеться щось трохи видозмінити – це вітається.

Щодо кави з інжиром, то в Британії її обожнюють за неймовірний аромат і несподіваний смак. Так, трохи дивно, але це прекрасна добавка до кави. Краще, коли інжир свіжий, його потрібно буде обсмажити і це тривалий процес.

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Омлет принца Чарльза

Омлет принця Чарльза / Фото: instagram.com/clarencehouse/

Інгредієнти:

шпинат – 100 г;

помідори чері;

м'який сир – 35 г;

яйце – 1 шт.;

жирні вершки – 80 мл;

твердий сир – 15 г;

листя базиліка, вершкове масло;

сіль, перець.

Як приготувати:

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Змастити вершковим маслом форму для запікання, посипати шпинатом і покласти четвертинки помідорів чері. У центрі форми має залишитися місце. Розкласти м'який сир поміж помідорів, а потім додати подрібнене листя базиліка. Приправити сіллю і перцем. Розбити яйце в центрі, посолити, поперчити. Полити вершками. Зверху посипати тертим твердим сиром і запікати 10-15 хвилин за 180 градусів. Коли омлет буде готовий, нехай трохи охолоне.

Кава з інжиром

Кава з інжиром / Фото: instagram.com/tsorokina27/

Інгредієнти:

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свіжий інжир -1-2 шт.;

кавові зерна колумбійські або індійські – 100 г;

цукор – за смаком.

Як приготувати:

Інжир промити, обсушити, нарізати невеликими шматочками і обсмажити на повільному вогні впродовж двох годин, постійно помішуючи. Коли інжир почне хрустіти, він готовий. Його треба остудити. Змішати з зернами і перемолоти. Заварити або зварити каву своїм улюбленим способом.

Якщо інжир у вигляді сухофруктів (2-3 шт.), його потрібно нарізати, обсмажити 15 хвилин на повільному вогні. Змішати з меленою кавою і зварити в джезві.

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