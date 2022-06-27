Омлет у кухлі – додається будь-що, готується в мікрохвильовці (фото)

Його смажать і запікають, омлет виходить дуже пишним, якщо готувати його на парі.
А от з омлетом у кухлі зручно подвійно. Перше – час приготування, це не довше трьох-чотирьох хвилин. Друге – різноманітність.
Тобто один омлет можна зробити з рибою, інший із чимось м'ясним, ще один із овочами. Усе залежатиме від кількості кухлів та місткості мікрохвильовки.
Ракетний удар по Києву
Фублогерка book.stylish для свого омлету взяла червону рибу, оливки та помідори.
Омлет у кухлі
Інгредієнти на одну порцію:
- яйце – 2 шт.;
- молоко – 60-70 мл;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- У великому кухлі збити виделкою до утворення піни яйця, молоко, сіль, перець. Додати додаткові інгредієнти. Перемішати.
- Готувати в мікрохвильовій печі три-чотири хвилини. Подавати із зеленню.
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