Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💸 Дефолт Росії ✅ Саміт G7 📺 Пояснює Панюта Робота під час війни Робота під час війни

Зелень на зиму

Як в школі

Ліниві пиріжки

Пиріг з полуницею

Напій з бузини

Пісне рагу
СЬОГОДНІ Їжа

Омлет у кухлі – додається будь-що, готується в мікрохвильовці (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 07:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Будь-що – це ковбаса, сосиски, шинка, в'ялені або свіжі помідори, зелень, сир, консервований тунець. Приготування триває не більше трьох хвилин
Омлет у кухлі на сніданок
Омлет у кухлі на сніданок

Його смажать і запікають, омлет виходить дуже пишним, якщо готувати його на парі.

А от з омлетом у кухлі зручно подвійно. Перше – час приготування, це не довше трьох-чотирьох хвилин. Друге – різноманітність.

Реклама

Тобто один омлет можна зробити з рибою, інший із чимось м'ясним, ще один із овочами. Усе залежатиме від кількості кухлів та місткості мікрохвильовки.

Фублогерка book.stylish для свого омлету взяла червону рибу, оливки та помідори.

Омлет у кухлі

Омлет у чашці
Омлет у чашці

Реклама

Інгредієнти на одну порцію:

  • яйце – 2 шт.;
  • молоко – 60-70 мл;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. У великому кухлі збити виделкою до утворення піни яйця, молоко, сіль, перець. Додати додаткові інгредієнти. Перемішати.
  2. Готувати в мікрохвильовій печі три-чотири хвилини. Подавати із зеленню.

Тут дізнаєтеся про японський барвистий омлет тамагоякі, він готується з морквою.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній сорбет
Хакнути
Контроль якості
Як перевірити червону рибу?
Хакнути
Секрети албанської кухні
Плов
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити майонез у раціоні?
Дізнатися
Секрети свіжості
Як зберігати ківі?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти