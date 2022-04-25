Помаранчева вівсянка на сніданок – простий рецепт каші з морквою

Вівсянка вариться на молоці з водою. Українська фудблогерка та авторка каші використовує рослинне. Трохи змінили рецепт і пропонуємо взяти коров'яче

Морквяна вівсянка на сніданок / Фото: fitfoodiefinds.com

Виявляється, вівсянка з морквою – чудовий симбіоз. Про величезний вітамінний пудинг ми писали, тепер традиційна каша.

Морква натирається на ваш розсуд, тобто крупно або дрібно, і вариться разом з вівсянкою.

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Родзинки, горіхи та сухофрукти додавайте або перед закінченням варіння, або вже при подачі.

Українська фудблогерка inna_levenets пропонує використовувати рослинне молоко, ми трохи переінакшили рецепт і пропонуємо взяти звичайне.

Вівсянка з морквою

Вівсянка з морквою / Фото: instagram.com/inna_levenets/

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Інгредієнти на одну порцію:

100 г вівсянки;

160 мл води;

280 мл молока;

50 г тертої моркви;

1 ч. л. кориці;

2 ст. л. меду;

щіпка солі.

Для топінгу:

родзинки, горіхи, кориця.

Тут зібрані рецепти запеченої вівсянки, вони підійдуть тим, хто любить солодкі сніданки.

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Як приготувати:

У каструлю відправити вівсянку, терту моркву, додати сіль, мед, корицю. Додати молоко та воду. Варити на повільному вогні до готовності вівсянки. Подавати з родзинками, горіхами, корицею.

Як спекти улюблене з дитинства вівсяне печиво. дізнаєтесь тут.