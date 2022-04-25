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СЬОГОДНІ Їжа

Помаранчева вівсянка на сніданок – простий рецепт каші з морквою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 квітня, 07:01
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Вівсянка вариться на молоці з водою. Українська фудблогерка та авторка каші використовує рослинне. Трохи змінили рецепт і пропонуємо взяти коров'яче
Морквяна вівсянка на сніданок
Морквяна вівсянка на сніданок / Фото: fitfoodiefinds.com

Виявляється, вівсянка з морквою – чудовий симбіоз. Про величезний вітамінний пудинг ми писали, тепер традиційна каша.

Морква натирається на ваш розсуд, тобто крупно або дрібно, і вариться разом з вівсянкою.

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Родзинки, горіхи та сухофрукти додавайте або перед закінченням варіння, або вже при подачі.

Українська фудблогерка inna_levenets пропонує використовувати рослинне молоко, ми трохи переінакшили рецепт і пропонуємо взяти звичайне.

Вівсянка з морквою

Вівсянка з морквою
Вівсянка з морквою / Фото: instagram.com/inna_levenets/

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Інгредієнти на одну порцію:

  • 100 г вівсянки;
  • 160 мл води;
  • 280 мл молока;
  • 50 г тертої моркви;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 2 ст. л. меду;
  • щіпка солі.

Для топінгу:

  • родзинки, горіхи, кориця.

Тут зібрані рецепти запеченої вівсянки, вони підійдуть тим, хто любить солодкі сніданки.

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Як приготувати:

  1. У каструлю відправити вівсянку, терту моркву, додати сіль, мед, корицю.
  2. Додати молоко та воду. Варити на повільному вогні до готовності вівсянки.
  3. Подавати з родзинками, горіхами, корицею.

Як спекти улюблене з дитинства вівсяне печиво. дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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