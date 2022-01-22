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Горіхові рулетики до ранкового чаю – оцінить уся сім'я

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 січня, 09:05
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Тісто для них замішується на борошні з крохмалем, після замісу воно має відпочити 50-60 хвилин. Волоські горіхи для начинки з'єднуються з цукром та корицею
Рулети з горіхами
Рулети з горіхами / Фото: instagram.com/anulya_2305

Будь-яка випічка, де є горіхи, приречена на успіх. Ми розповідали про завиванці на дріжджовому тісті, тепер дізнаємося рецепт цих доволі симпатичних рулетів.

Для тіста не потрібно молока або вершкового масла, тому воно не буде маслянистим і занадто жирним.

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Судячи з кількості інгредієнтів у рецепті фудблогерки narisovano, рулетиків вийде небагато. Є припущення, що їх варто подвоїти, адже вони будуть класними.

Горіхові рулетики

Горіхові рулетики
Горіхові рулетики / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти для тіста:

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  • 245 г борошна;
  • 25 г крохмалю;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 1/3 ч. л. солі;
  • 40 г цукру;
  • 100 г теплої води;
  • 70 г олії.

Для начинки:

  • 100 г волоських горіхів;
  • 50 г цукру;
  • 0,5 ч. л. кориці.

Рецепт соковитих турецьких солодощів на основі горіхів та манки знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Для начинки волоські горіхи подрібнити в блендері (не в крихту), змішати з цукром та корицею. Для тіста змішати борошно, крохмаль, сіль та розпушувач.
  2. З'єднати воду, олію та цукор. Просіяти борошняну суміш і замісити м'яке тісто. Тісто загорнути у плівку та відправити в холодильник на 60 хвилин.
  3. Розкочати в тонкий прямокутний шар. Зручно це робити на пергаменті. Розподілити начинку по всій поверхні та щільно скрутити в рулет. Рулет нарізати на шайби.
  4. Деко застелити пергаментом, викласти шайби. Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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