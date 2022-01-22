Горіхові рулетики до ранкового чаю – оцінить уся сім'я

Будь-яка випічка, де є горіхи, приречена на успіх. Ми розповідали про завиванці на дріжджовому тісті, тепер дізнаємося рецепт цих доволі симпатичних рулетів.
Для тіста не потрібно молока або вершкового масла, тому воно не буде маслянистим і занадто жирним.
Судячи з кількості інгредієнтів у рецепті фудблогерки narisovano, рулетиків вийде небагато. Є припущення, що їх варто подвоїти, адже вони будуть класними.
Далі по темі
Горіхові рулетики
Інгредієнти для тіста:
- 245 г борошна;
- 25 г крохмалю;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1/3 ч. л. солі;
- 40 г цукру;
- 100 г теплої води;
- 70 г олії.
Для начинки:
- 100 г волоських горіхів;
- 50 г цукру;
- 0,5 ч. л. кориці.
Рецепт соковитих турецьких солодощів на основі горіхів та манки знайдете тут.
Як приготувати:
- Для начинки волоські горіхи подрібнити в блендері (не в крихту), змішати з цукром та корицею. Для тіста змішати борошно, крохмаль, сіль та розпушувач.
- З'єднати воду, олію та цукор. Просіяти борошняну суміш і замісити м'яке тісто. Тісто загорнути у плівку та відправити в холодильник на 60 хвилин.
- Розкочати в тонкий прямокутний шар. Зручно це робити на пергаменті. Розподілити начинку по всій поверхні та щільно скрутити в рулет. Рулет нарізати на шайби.
- Деко застелити пергаментом, викласти шайби. Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин.