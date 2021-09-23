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Як смачно приготувати яйця – від просто варених до яйця пашот

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 вересня, 16:21
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У матеріалі зібрані поради та рекомендації світових шеф-кухарів. Ці помилки стосуються будь-якого способу приготування яєць. Від елементарно варених і смажених до бовтанки і яйця пашот
Як смачно приготувати яйця
Як смачно приготувати яйця / Фото: unsplash.com

Якщо ми думаємо, що приготувати яйця так само просто, як і смачно посмажити картоплю, то частка правди в цьому величезна. Але чому іноді омлет не виходить повітряним, варені яйця тріскаються і виливаються в окріп, а яйце пашот ніяк не виходить. Усе легко пояснити – ми упускаємо важливі дрібниці та не дотримуємося елементарних правил. Світові шеф-кухарі вказали на наші головні помилки в цій справі.

Варені яйця

При варінні яєць додайте у воду трохи солі
При варінні яєць додайте у воду трохи солі / Фото: freepik.com

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Головна неприємність, яка може статися, – це тріснуті яйця. І неважливо, хотіли ви їх зварити круто чи некруто. Ще одне – це переварені яйця або недоведення до потрібної кондиції. Щоб цього не сталося, потрібно запам'ятати:

  • Не можна варити яйця одразу ж, щойно ви дістали їх з холодильника. Вони мають нагрітися за кімнатної температури
  • Обов'язково додавайте в воду сіль
  • Вода в каструлі має покривати яйця мінімум на 3 см
  • Яйця потрібно варити на повільному вогні. При бурхливому кипінні яйця тріснуть і переваряться
  • Яйця в киплячу воду потрібно класти за допомогою ложки або шумівки. Яйця круто можна починати варити на повільному вогні або в холодній воді. Варяться такі яйця 8-10 хвилин з моменту закипання води
  • Щоб отримати яйця некруто, то їх потрібно опустити в теплу воду і варити в сильно киплячій воді до 4 хвилин

Яйця пашот

У воду для яйця пашот потрібно додавати оцет
У воду для яйця пашот потрібно додавати оцет / Фото: Depositphotos

Красиві яйця пашот вимагають деякої вправності. Не у всіх виходить зварити його ідеально з першого разу. Ось кілька рекомендацій:

  • Додайте в воду кілька дрібок солі та кілька столових ложок оцту. Це прискорить процес згортання білка
  • Кожне яйце має готуватися окремо. Якщо ви закините в каструлю декілька, то це знизить температуру води. Яйця пашот у вас не вийдуть
  • Готувати такі яйця треба впродовж 3-4 хвилин
  • Після того, як яйце пашот звариться, його потрібно акуратно дістати шумівкою і покласти на паперовий рушник, щоб обсохнуло
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Смажені яйця

Смажити яєчню потрібно на середньому вогні
Смажити яєчню потрібно на середньому вогні / Фото: pexels.com

Щоб отримати ідеальний глянсовий білок і щільний жовток, важливо знати:

  • Смажити їх потрібно на середньому вогні. На сильному білок може сильно засмажитися по боках
  • Не розбивайте яйця прямо в сковороді. Ви можете порушити цілісність жовтка. Краще зробити це в мисці, а потім акуратно вилити на розігріту поверхню
  • Наприкінці приготування сковороду можна накрити кришкою на 30-40 секунд, щоб жовток трохи ущільнився
  • Найсмачніше, коли яйця смажаться на вершковому маслі

Бовтанка

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З невеликою кількістю молока або вершків бовтанка буде смачніше
З невеликою кількістю молока або вершків бовтанка буде смачніше / Фото: freepik.com

Недостатньо просмажена, не така повітряна, як хотілося, бовтанка – це наслідок багатьох технічних помилок. Наприклад, ми готуємо її на сильному вогні та заздалегідь робимо мікс з яєць, овочів або зелені. Замість цього потрібно запам'ятати:

  • Додайте близько 2 ч. л. бульйону в збиті яйця. Коли ви готуватимете, вода почне випаровуватися і зробить цю яєчню повітряною. Замість води можна додати стільки ж молока або вершків
  • Сир і зелень для бовтанки потрібно додавати майже наприкінці приготування. Ці продукти можна додати і тоді, коли не прибрали бовтанку зі сковороди, але вогонь вже вимкнений
  • Готуйте цю страву на середньому вогні, постійно помішуючи. Що інтенсивніше ви робитимете це, то пишніше буде бовтанка

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Омлет

Яйця для омлету потрібно збивати до однорідності, а не до появи піни
Яйця для омлету потрібно збивати до однорідності, а не до появи піни / Фото: instagram.com/sashka.cookie/

Буває, що вчора омлет прекрасно піднявся, а сьогодні впав і перетворився на несимпатичний коржик. Усе тому, що ви, ймовірно, перестаралися. От рекомендації шеф-кухарів:

  • Не потрібно збивати яйця до утворення піни. Правильно – це коли жовток і білок стали однорідними
  • Овочі та м'ясо до омлету потрібно додавати, коли омлет вже схопився знизу, а сир і зелень – наприкінці приготування
  • Водянисті овочі, наприклад, кабачки і помідори, рекомендують обсмажити перед тим, як додавати до омлету

Тут дізнаєтеся, як зварити насправді смачну вівсянку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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