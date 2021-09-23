Як смачно приготувати яйця – від просто варених до яйця пашот

Якщо ми думаємо, що приготувати яйця так само просто, як і смачно посмажити картоплю, то частка правди в цьому величезна. Але чому іноді омлет не виходить повітряним, варені яйця тріскаються і виливаються в окріп, а яйце пашот ніяк не виходить. Усе легко пояснити – ми упускаємо важливі дрібниці та не дотримуємося елементарних правил. Світові шеф-кухарі вказали на наші головні помилки в цій справі.
Варені яйця
Головна неприємність, яка може статися, – це тріснуті яйця. І неважливо, хотіли ви їх зварити круто чи некруто. Ще одне – це переварені яйця або недоведення до потрібної кондиції. Щоб цього не сталося, потрібно запам'ятати:
- Не можна варити яйця одразу ж, щойно ви дістали їх з холодильника. Вони мають нагрітися за кімнатної температури
- Обов'язково додавайте в воду сіль
- Вода в каструлі має покривати яйця мінімум на 3 см
- Яйця потрібно варити на повільному вогні. При бурхливому кипінні яйця тріснуть і переваряться
- Яйця в киплячу воду потрібно класти за допомогою ложки або шумівки. Яйця круто можна починати варити на повільному вогні або в холодній воді. Варяться такі яйця 8-10 хвилин з моменту закипання води
- Щоб отримати яйця некруто, то їх потрібно опустити в теплу воду і варити в сильно киплячій воді до 4 хвилин
Яйця пашот
Красиві яйця пашот вимагають деякої вправності. Не у всіх виходить зварити його ідеально з першого разу. Ось кілька рекомендацій:
- Додайте в воду кілька дрібок солі та кілька столових ложок оцту. Це прискорить процес згортання білка
- Кожне яйце має готуватися окремо. Якщо ви закините в каструлю декілька, то це знизить температуру води. Яйця пашот у вас не вийдуть
- Готувати такі яйця треба впродовж 3-4 хвилин
- Після того, як яйце пашот звариться, його потрібно акуратно дістати шумівкою і покласти на паперовий рушник, щоб обсохнуло
Як приготувати ідеальне яйце пашот: ТОП-5 лайфхаків
Смажені яйця
Щоб отримати ідеальний глянсовий білок і щільний жовток, важливо знати:
- Смажити їх потрібно на середньому вогні. На сильному білок може сильно засмажитися по боках
- Не розбивайте яйця прямо в сковороді. Ви можете порушити цілісність жовтка. Краще зробити це в мисці, а потім акуратно вилити на розігріту поверхню
- Наприкінці приготування сковороду можна накрити кришкою на 30-40 секунд, щоб жовток трохи ущільнився
- Найсмачніше, коли яйця смажаться на вершковому маслі
Бовтанка
Недостатньо просмажена, не така повітряна, як хотілося, бовтанка – це наслідок багатьох технічних помилок. Наприклад, ми готуємо її на сильному вогні та заздалегідь робимо мікс з яєць, овочів або зелені. Замість цього потрібно запам'ятати:
- Додайте близько 2 ч. л. бульйону в збиті яйця. Коли ви готуватимете, вода почне випаровуватися і зробить цю яєчню повітряною. Замість води можна додати стільки ж молока або вершків
- Сир і зелень для бовтанки потрібно додавати майже наприкінці приготування. Ці продукти можна додати і тоді, коли не прибрали бовтанку зі сковороди, але вогонь вже вимкнений
- Готуйте цю страву на середньому вогні, постійно помішуючи. Що інтенсивніше ви робитимете це, то пишніше буде бовтанка
3 рецепти найповітрянішої яєчні на сніданок
Омлет
Буває, що вчора омлет прекрасно піднявся, а сьогодні впав і перетворився на несимпатичний коржик. Усе тому, що ви, ймовірно, перестаралися. От рекомендації шеф-кухарів:
- Не потрібно збивати яйця до утворення піни. Правильно – це коли жовток і білок стали однорідними
- Овочі та м'ясо до омлету потрібно додавати, коли омлет вже схопився знизу, а сир і зелень – наприкінці приготування
- Водянисті овочі, наприклад, кабачки і помідори, рекомендують обсмажити перед тим, як додавати до омлету
Тут дізнаєтеся, як зварити насправді смачну вівсянку.