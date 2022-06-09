Особливості німецьких яблучних оладок та простий рецепт на сніданок

Треба сказати, що яблучні оладки – не лише один із улюблених сніданків у Німеччині, ще їх готують у Польщі.
Це яблучны німецькы оладки, називаються вони аpfelpfannkuchen, бувають різних розмірів і товщини.
Дуже часто їх готують у духовці. Для цього яблука нарізаються часточками.
У рецепті від emmikochteinfach.de оладки смажаться на сковороді, тому краще яблука нарізати дрібно. Білки збиваються окремо, а потім акуратно вмішуються в тісто.
Консистенція тіста регулюється мінеральною газованою водою.
Німецькі яблучні оладки
Інгредієнти:
- 400 г борошна;
- 400 мл молока;
- 125 мл газованої мінеральної води;
- 4 яйця;
- 100 г цукру;
- ванільний цукор;
- дрібка солі;
- 2-3 яблука.
Як приготувати:
- Розділіть чотири яйця на жовтки та білки. Збийте яєчні білки ручним міксером до піків.
- Потім додайте до жовтків борошна, молоко, мінеральну воду, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Перемішайте до однорідної маси.
- Додайте яєчні білки в тісто, акуратно перемішайте.
- Яблука очистіть і наріжте невеликими шматочками, додайте в тісто. Накрийте плівкою та приберіть у холодильник на 10 хвилин.
- Смажте на добре розігрітій олії.
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