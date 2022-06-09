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Особливості німецьких яблучних оладок та простий рецепт на сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 червня, 07:01
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Тісто для них трохи густіше, ніж звичне для оладок. Тому в сковороді його зручніше розподіляти за допомогою лопатки
Як приготувати німецькі яблучні оладки
Як приготувати німецькі яблучні оладки

Треба сказати, що яблучні оладки – не лише один із улюблених сніданків у Німеччині, ще їх готують у Польщі.

Це яблучны німецькы оладки, називаються вони аpfelpfannkuchen, бувають різних розмірів і товщини.

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Дуже часто їх готують у духовці. Для цього яблука нарізаються часточками.

У рецепті від emmikochteinfach.de оладки смажаться на сковороді, тому краще яблука нарізати дрібно. Білки збиваються окремо, а потім акуратно вмішуються в тісто.

Консистенція тіста регулюється мінеральною газованою водою.

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Німецькі яблучні оладки

Німецькі яблучні оладки
Німецькі яблучні оладки

Інгредієнти:

  • 400 г борошна;
  • 400 мл молока;
  • 125 мл газованої мінеральної води;
  • 4 яйця;
  • 100 г цукру;
  • ванільний цукор;
  • дрібка солі;
  • 2-3 яблука.

Як приготувати:

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  1. Розділіть чотири яйця на жовтки та білки. Збийте яєчні білки ручним міксером до піків.
  2. Потім додайте до жовтків борошна, молоко, мінеральну воду, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Перемішайте до однорідної маси.
  3. Додайте яєчні білки в тісто, акуратно перемішайте.
  4. Яблука очистіть і наріжте невеликими шматочками, додайте в тісто. Накрийте плівкою та приберіть у холодильник на 10 хвилин.
  5. Смажте на добре розігрітій олії.

Якщо любите несолодкі сніданки, то приготуйте оладки з молодої капусти, тут їхній рецепт.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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