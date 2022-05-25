Особливий рецепт улюбленої "Мімози" – майонез не потрібен

Решта – традиційні інгредієнти. Хіба що автор рецепта рекомендує спробувати додати до салату зовсім трохи твердого сиру

Салат "Мімоза", рецепт без майонезу

"Мімоза" – недорога класика, ще й смачна. Як і салат з крабових паличок, заправляється майонезом, домашнім або магазинним.

Але навіть таку просту "Мімозу" можна перетворити на вишуканий салат завдяки цікавій заправці або соусу.

Реклама

У рецепті від Відпочиваємо зі смаком!соус готується на основі сметани, гірчиці та варених жовтків. Ще одна особливість – це твердий сир та, можливо, оливки або каперси для прикраси.

"Мімоза" без майонезу

Салат "Мімоза" без майонезу

Інгредієнти:

Реклама

рибні консерви – 200 г;

картопля – 2-3 шт.;

морква – 1-2 шт.;

цибуля або зелена цибуля – 1 шт.;

яйця – 3-4 шт.;

твердий сир – 100 г;

сметана – 100 г;

гірчиця французька – 1-2 ст. л.;

сіль, перець.

Як приготувати:

Картоплю, моркву, яйця відварити до готовності. Жовток та білок натерти окремо. Цибулю дрібно нарізати. Рибу розім'яти виделкою, олію трохи злити. Для заправки з'єднати сметану, жовтки та гірчицю, додати сіль та чорний перець за смаком. На дно салатниці викласти рибу. Змастити заправкою. Потім – цибулю, яєчні білки, заправку. Викласти картоплю, змастити заправкою, викласти моркву та знову змастити заправкою. Прикрасити тертим сиром або жовтком та каперсами або оливками на бажання.

Добірку простих та легких овочевих салатів знайдете тут.