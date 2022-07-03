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СЬОГОДНІ Їжа

Освіжальний тархун – простий рецепт одного з головних напоїв літа (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 липня, 08:25
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Починається його приготування із сиропу. Для цього потрібен естрагон, цукор та кілька лимонних часточок. Сироп можна зберігати до тижня у скляній тарі
Як приготувати сироп для тархуну
Як приготувати сироп для тархуну / Фото: Колаж: Сьогодні

В Англії готують кордіал, зазвичай з ягід, і подають з льодом, головний напій Грузії, після вина, – тархун, смарагдовий і освіжальний.

Його автором вважають грузинського мецената Митрофана Лагідзе. Наприкінці 19-го століття, експериментуючи із содовими водами, він став додавати до них сиропи та настоянки з трав.

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Так сталося і з естрагоном, його потрібно 500 грамів. Авторка рецепта На кухні у Мері попереджає, що у свій сироп для тархуна крапнула трохи харчового барвника. Адже при варінні колір зелені змінюється.

Тархун з лимоном

Тархун з лимоном, рецепт домашнього напою
Тархун з лимоном, рецепт домашнього напою

Інгредієнти:

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  • естрагон – 500 г;
  • цукор – 500 г;
  • лимон – 1 шт.
  • вода – 1500 мл;
  • лимонна кислота – 0,5 ч. л.;
  • газована вода.

Як приготувати:

  1. Естрагон ретельно промити та обсушити. Відірвати листя зі стебел. Листя подрібнити в блендері.
  2. У каструлю налити 150 мл води, засипати стебла. Додати подрібнене листя.
  3. Варити 10-15 хвилин після закипання. Процідити, додати цукор та поставити на плиту до розчинення цукру.
  4. Додати лимонну кислоту й кілька часточок лимона. Сироп готувати на повільному вогні, варити до загустіння.
  5. Остудити та перелити в скляну тару з кришкою.
  6. У склянках з'єднати кілька кубиків льоду та кілька столових ложок сиропу. Додати газовану воду за смаком.

Якщо любите каву, то не пропустіть рецепт цікавого напою "Гібралтар".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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