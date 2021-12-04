Відбивна тонкацу або як японці люблять готувати й подавати свинину

Подається з однойменним та дуже насиченим соусом, рецепт якого теж знайдете нижче. Решта – це звична для нас свинина, обсмажена у великих панірувальних сухарях на олії

Відбивна тонкацу - рецепт / Фото: instagram.com/lovemynihon/

Якщо ви були до останнього переконані, що свинину, а саме – різні варіяції відбивних, – їдять усюди, тільки не в Японії, то настав час дізнатися про тонкацу. У 19-му столітті, з початком моди на все європейське, японці навчилися смажити свинину.

Їхні відбивні паніруються у спеціяльних сухарях, вони більше схожі на великі пластівці. Подібні сухарі легко можна приготувати в домашніх умовах. Як це зробити – нижче.

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Подається тонкацу з тонко нашаткованою, свіжою капустою, пропареним рисом.

У рецепті від herringinfurs.blogspot.com також є детальний опис приготування однойменного соусу до цієї відбивної.

Відбивна тонкацу – рецепт

Отбивная тонкацу – рецепт / Фото: instagram.com/yu_1.nishino/

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Інгредієнти:

4 невеликі свинячі відбивні;

1/2 склянки борошна;

1 велике яйце;

1 склянка панірувальних сухарів;

олія для смаження;

1/4 невеликого качана капусти.

Для соусу:

1/4 склянки кетчупу;

2 ст. л. вустерського соусу;

2 ст. л. соєвого соусу;

мелений чорний перець – за смаком.

Як приготувати:

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