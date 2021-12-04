Відбивна тонкацу або як японці люблять готувати й подавати свинину

Якщо ви були до останнього переконані, що свинину, а саме – різні варіяції відбивних, – їдять усюди, тільки не в Японії, то настав час дізнатися про тонкацу. У 19-му столітті, з початком моди на все європейське, японці навчилися смажити свинину.
Їхні відбивні паніруються у спеціяльних сухарях, вони більше схожі на великі пластівці. Подібні сухарі легко можна приготувати в домашніх умовах. Як це зробити – нижче.
Подається тонкацу з тонко нашаткованою, свіжою капустою, пропареним рисом.
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У рецепті від herringinfurs.blogspot.com також є детальний опис приготування однойменного соусу до цієї відбивної.
Відбивна тонкацу – рецепт
Інгредієнти:
- 4 невеликі свинячі відбивні;
- 1/2 склянки борошна;
- 1 велике яйце;
- 1 склянка панірувальних сухарів;
- олія для смаження;
- 1/4 невеликого качана капусти.
Для соусу:
- 1/4 склянки кетчупу;
- 2 ст. л. вустерського соусу;
- 2 ст. л. соєвого соусу;
- мелений чорний перець – за смаком.
Як приготувати:
- Для сухарів у 4 великих скибочок білого хліба (свіжого, але не вологого) зрізати скоринку. Нарізати кубиками та перемолоти кілька секунд. Викласти хлібні крихти на деко. Поставити в розігріту до 150 градусів духовку на 5 хвилин. Дістати, перемішати та повернути в духовку ще на 5 хвилин. Сухарі мають просто підсушитись. Остудити.
- Свинину відбити, посолити та поперчити.
- Капусту дуже тонко нашаткувати. Покласти в миску з дуже холодною водою. Це розм'якшує капусту та робить її смак менш різким.
- Змішати всі інгредієнти для соусу, трохи збити виделкою.
- На одну пласку тарілку висипати борошно, на іншу – панірувальні сухарі. У глибшій тарілці злегка збити виделкою яйце із щіпкою солі та 1 ст. л. води.
- Обваляти відбивну в борошні, вмочити у збитому яйці, обваляти в сухарях і руками притиснути паніровку до м'яса.
- У сковороді розігріти на середньо-сильному вогні олію. Обсмажити відбивні приблизно дві хвилини з кожного боку.
- Викласти відбивні на паперові рушники.
- Подавати із соусом тонкацу, тонко нашаткованою капустою та рисом.
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