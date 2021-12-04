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Відбивна тонкацу або як японці люблять готувати й подавати свинину

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 грудня, 14:30
В закладинки
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Подається з однойменним та дуже насиченим соусом, рецепт якого теж знайдете нижче. Решта – це звична для нас свинина, обсмажена у великих панірувальних сухарях на олії
Відбивна тонкацу - рецепт
Відбивна тонкацу - рецепт / Фото: instagram.com/lovemynihon/

Якщо ви були до останнього переконані, що свинину, а саме – різні варіяції відбивних, – їдять усюди, тільки не в Японії, то настав час дізнатися про тонкацу. У 19-му столітті, з початком моди на все європейське, японці навчилися смажити свинину.

Їхні відбивні паніруються у спеціяльних сухарях, вони більше схожі на великі пластівці. Подібні сухарі легко можна приготувати в домашніх умовах. Як це зробити – нижче.

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Подається тонкацу з тонко нашаткованою, свіжою капустою, пропареним рисом.

У рецепті від herringinfurs.blogspot.com також є детальний опис приготування однойменного соусу до цієї відбивної.

Відбивна тонкацу – рецепт

Отбивная тонкацу – рецепт
Отбивная тонкацу – рецепт / Фото: instagram.com/yu_1.nishino/

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Інгредієнти:

  • 4 невеликі свинячі відбивні;
  • 1/2 склянки борошна;
  • 1 велике яйце;
  • 1 склянка панірувальних сухарів;
  • олія для смаження;
  • 1/4 невеликого качана капусти.

Для соусу:

  • 1/4 склянки кетчупу;
  • 2 ст. л. вустерського соусу;
  • 2 ст. л. соєвого соусу;
  • мелений чорний перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Для сухарів у 4 великих скибочок білого хліба (свіжого, але не вологого) зрізати скоринку. Нарізати кубиками та перемолоти кілька секунд. Викласти хлібні крихти на деко. Поставити в розігріту до 150 градусів духовку на 5 хвилин. Дістати, перемішати та повернути в духовку ще на 5 хвилин. Сухарі мають просто підсушитись. Остудити.
  2. Свинину відбити, посолити та поперчити.
  3. Капусту дуже тонко нашаткувати. Покласти в миску з дуже холодною водою. Це розм'якшує капусту та робить її смак менш різким.
  4. Змішати всі інгредієнти для соусу, трохи збити виделкою.
  5. На одну пласку тарілку висипати борошно, на іншу – панірувальні сухарі. У глибшій тарілці злегка збити виделкою яйце із щіпкою солі та 1 ст. л. води.
  6. Обваляти відбивну в борошні, вмочити у збитому яйці, обваляти в сухарях і руками притиснути паніровку до м'яса.
  7. У сковороді розігріти на середньо-сильному вогні олію. Обсмажити відбивні приблизно дві хвилини з кожного боку.
  8. Викласти відбивні на паперові рушники.
  9. Подавати із соусом тонкацу, тонко нашаткованою капустою та рисом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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