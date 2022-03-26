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Відкриті пиріжки з морквою – як спекти традиційну випічку Латвії

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26 березня, 10:30
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Називаються вони скландраусис і готують їх ще з 16 століття. Начинка двошарова. Перший шар – картопляне пюре, другий – з моркви та меду
Пиріжки з морквою та картоплею
Пиріжки з морквою та картоплею / Фото: instagram.com/kuldigas.labumi/

У кожній країні є свої особливі пиріжки. На Мальті – хрумкі пастиці із сиром або горохом. У Латвії – відкриті скландраусис, рецепт яких відомий з 16-го століття.

Це перша латиська страва, якій Європейська комісія надала звання "Абсолютно традиційна страва".

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Випікаються вони із житнього борошна, обов'язкова морква – вона не просто начинка, а й прикраса пиріжків.

До морквяного пюре додають цукор або мед, зверху можна покласти трохи сметани або зробити скландраусис солоними, додавши в начинку кмин.

Рецепт знайшли на сайті Latvianeats.com, присвяченому кухні Латвії.

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Пиріжки з морквою та картоплею скландраусис

Пиріжки з морквою та картоплею
Пиріжки з морквою та картоплею / Фото: instagram.com/munchies_italia/

Інгредієнти:

  • 400 г житнього борошна;
  • 100 г вершкового масла (для тіста);
  • 1 склянка теплої води;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 7 середніх моркв;
  • по 2 ст. л. сметани, меду;
  • 1 яйце;
  • 2 середні картоплини;
  • 100 мл молока;
  • 25 г вершкового масла (для начинки).

А у Молдові готують пиріжки-трубочки, начинка – з капусти. Рецепт для них знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Очистіть моркву, наріжте четвертинками, відваріть до м'якості.
  2. Картоплю очистіть, розріжте на четвертинки, окремо відваріть до готовності.
  3. Для тіста розчиніть сіль та цукор у воді. Змішайте борошно з розм'якшеним вершковим маслом і додайте воду, добре перемішайте, щоб вийшло тісто. Місити тісто впродовж 5-7 хвилин, доки воно не стане достатньо м'яким, щоб його можна було розкачати.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів. Розкачайте тісто завтовшки 3-5 мм. Виріжте кружальця діаметром 8 см, вийде близько 15 штук. Загніть краї на 1 см нагору. Помістіть форми на деко, застелене папером для випічки.
  5. Злийте воду з моркви та подрібніть у блендері. Додайте мед, яйце, сметану та ретельно перемішайте.
  6. Картопля розімніть до отримання однорідної маси, додайте молоко і масло і добре перемішайте.
  7. Розкладіть картоплю в заготівлі з тіста, зверху – морквяну масу.
  8. Поставте деко в духовку і випікайте 15-20 хвилин за 190 градусів, доки тісто не приготується, а начинка не стане злегка золотавою.

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