Відкриті пиріжки з морквою – як спекти традиційну випічку Латвії

У кожній країні є свої особливі пиріжки. На Мальті – хрумкі пастиці із сиром або горохом. У Латвії – відкриті скландраусис, рецепт яких відомий з 16-го століття.
Це перша латиська страва, якій Європейська комісія надала звання "Абсолютно традиційна страва".
Випікаються вони із житнього борошна, обов'язкова морква – вона не просто начинка, а й прикраса пиріжків.
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До морквяного пюре додають цукор або мед, зверху можна покласти трохи сметани або зробити скландраусис солоними, додавши в начинку кмин.
Рецепт знайшли на сайті Latvianeats.com, присвяченому кухні Латвії.
Пиріжки з морквою та картоплею скландраусис
Інгредієнти:
- 400 г житнього борошна;
- 100 г вершкового масла (для тіста);
- 1 склянка теплої води;
- 1 ч. л. цукру;
- 1/2 ч. л. солі;
- 7 середніх моркв;
- по 2 ст. л. сметани, меду;
- 1 яйце;
- 2 середні картоплини;
- 100 мл молока;
- 25 г вершкового масла (для начинки).
А у Молдові готують пиріжки-трубочки, начинка – з капусти. Рецепт для них знайдете тут.
Як приготувати:
- Очистіть моркву, наріжте четвертинками, відваріть до м'якості.
- Картоплю очистіть, розріжте на четвертинки, окремо відваріть до готовності.
- Для тіста розчиніть сіль та цукор у воді. Змішайте борошно з розм'якшеним вершковим маслом і додайте воду, добре перемішайте, щоб вийшло тісто. Місити тісто впродовж 5-7 хвилин, доки воно не стане достатньо м'яким, щоб його можна було розкачати.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Розкачайте тісто завтовшки 3-5 мм. Виріжте кружальця діаметром 8 см, вийде близько 15 штук. Загніть краї на 1 см нагору. Помістіть форми на деко, застелене папером для випічки.
- Злийте воду з моркви та подрібніть у блендері. Додайте мед, яйце, сметану та ретельно перемішайте.
- Картопля розімніть до отримання однорідної маси, додайте молоко і масло і добре перемішайте.
- Розкладіть картоплю в заготівлі з тіста, зверху – морквяну масу.
- Поставте деко в духовку і випікайте 15-20 хвилин за 190 градусів, доки тісто не приготується, а начинка не стане злегка золотавою.