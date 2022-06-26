Відкритий пиріг "XXL" – новий рецепт випічки для всієї родини (відео)

Отже, ягоди або нарізані фрукти можуть бути будь-якими. Можна використовувати полуницю, з нею пироги особливі.
Основа – це пісочне тісто. У цьому рецепті йому не потрібно охолоджуватись, можна одразу викладати у форму.
Щодо крему, то він заварний. Після того, як буде готовий і трохи охолоне, до нього вмішується сметана.
Ракетний удар по Києву
Рецепт від Ricette Dolce facili e veloci.
Пиріг "XXL" з ягодами або фруктами
Інгредієнти для тіста:
- 420 г борошна;
- 210 г вершкового масла;
- 150 г цукру;
- 16 г розпушувача;
- 1 яйце.
Для крему:
- 700 мл молока;
- 120 г цукру;
- 60 г кукурудзяного крохмалю;
- ванілін;
- по 400 г сметани, ягід;
- цукрова пудра.
Як приготувати:
- Для крему в сотейнику з'єднати молоко, цукор та крохмаль. Готувати на середньому вогні, помішуючи вінчиком для загустіння. Додати ванільний цукор, перемішати.
- Змішати всі інгредієнти для тіста (вершкове масло нарізати) і замісити.
- Форму змастити вершковим маслом. З більшої половини тіста сформувати основу з бортиками.
- До крему додати сметану. Ретельно перемішати. Викласти крем, потім – ягоди або нарізані фрукти.
- Зверху викласти шматочки решти тіста.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів 50-60 хвилин.
Деталі формування пирога дивіться у ролику.
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