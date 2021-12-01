Класні салати на Новий рік-2022 – готуються просто та з недорогих інгредієнтів

Безумовно, найголовніший салат Нового року-2022 – це "Тигреня". Але для різноманітності можна приготувати ще кілька.
Тим паче вони не заберуть багато часу, а особливих грошей на інгредієнти ви не витратите. І це зовсім не означає, що вийде щось несмачне, а навпаки.
Для салату з ковбасою за рецептом gudimova_evвона потрібна копчена, кількість інгредієнтів розраховуйте на свій смак.
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У салат з курячим філе від home_kylinaria йдуть пекінська капуста, болгарський перець та огірок. Усі інгредієнти для салату за рецептом yammy_recepts з крабовими паличками викладаються шарами.
Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою
Інгредієнти:
- Копчена ковбаса ⠀
- Сира морква ⠀
- Яйце⠀
- Твердий сир⠀
- Майонез, йогурт або сметана для заправки
- Часник⠀
Як приготувати:
- Ковбасу нарізати соломкою. Сир натерти на дрібній тертці, моркву та яйце натерти на великій тертці. Змішати інгредієнти.
- Пропустити часник через прес, додати в салат і заправити майонезом, йогуртом або сметаною.
Листковий салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- Крабові палички – 200 г
- Сир твердий – 130 г
- Кукурудза – 250 г
- Яйця – 4 шт.
- Гранат
- Огірки – 2 шт.
- Сіль
- Майонез – за смаком
Як приготувати:
- Викласти шарами: крабові палички, нарізані соломкою, потім – натерті білки, сир, огірки. Потім – кукурудза, жовтки.
- Усі шари промазати майонезом, шар з огірком посолити.
- Зверху прикрасити зернами граната.
Салати на Новий рік 2022 – абсолютно нові рецепти
Салат з курячим філе та овочами
Інгредієнти:
- Філе куряче або індички – 200 г
- Пекінська капуста – 100 г
- Огірок – 1 шт.
- Болгарський перець – 1 шт.
- Яйця – 1 шт.
- Помідори – 1-2 шт.
- Сіль, перець за смаком
Для заправки:
- Сметана 10% або йогурт – 2 ст. л.
- Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Куряче філе порізати на невеликі шматочки, обсмажити без олії до золотавої скоринки.
- Викласти листя пекінської капусти на тарілку.
- Огірок та перець нарізати соломкою. Викласти овочі на капусту, приправити за смаком. Куряче філе викласти до овочів.
- Для заправки змішати сметану та гірчицю, полити овочі та курку.
- Викласти на салат нарізане яйце та часточки помідорів. Приправити за смаком.
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