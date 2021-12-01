Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Класні салати на Новий рік-2022 – готуються просто та з недорогих інгредієнтів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 грудня, 12:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
І при цьому вони смачні та відповідають святу. Салат з крабовими паличками, сиром та огірком викладається шарами. Для салату з куркою потрібні болгарський перець та пекінська капуста
Прості салати на Новий рік-2022
Прості салати на Новий рік-2022 / Фото: freepik.com

Безумовно, найголовніший салат Нового року-2022 – це "Тигреня". Але для різноманітності можна приготувати ще кілька.

Тим паче вони не заберуть багато часу, а особливих грошей на інгредієнти ви не витратите. І це зовсім не означає, що вийде щось несмачне, а навпаки.

Реклама

Для салату з ковбасою за рецептом gudimova_evвона потрібна копчена, кількість інгредієнтів розраховуйте на свій смак.

У салат з курячим філе від home_kylinaria йдуть пекінська капуста, болгарський перець та огірок. Усі інгредієнти для салату за рецептом yammy_recepts з крабовими паличками викладаються шарами.

Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою

Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою
Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою / Фото: instagram.com/gudimova_ev_

Реклама

Інгредієнти:

  • Копчена ковбаса ⠀
  • Сира морква ⠀
  • Яйце⠀
  • Твердий сир⠀
  • Майонез, йогурт або сметана для заправки
  • Часник⠀

Як приготувати:

  1. Ковбасу нарізати соломкою. Сир натерти на дрібній тертці, моркву та яйце натерти на великій тертці. Змішати інгредієнти.
  2. Пропустити часник через прес, додати в салат і заправити майонезом, йогуртом або сметаною.

Читайте також:

Реклама

Листковий салат з крабовими паличками

Листковий салат з крабовими паличками
Листковий салат з крабовими паличками / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 200 г
  • Сир твердий – 130 г
  • Кукурудза – 250 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Гранат
  • Огірки – 2 шт.
  • Сіль
  • Майонез – за смаком

Як приготувати:

  1. Викласти шарами: крабові палички, нарізані соломкою, потім – натерті білки, сир, огірки. Потім – кукурудза, жовтки.
  2. Усі шари промазати майонезом, шар з огірком посолити.
  3. Зверху прикрасити зернами граната.

Читайте також:

Салат з курячим філе та овочами

Салат з курячим філе та овочами
Салат з курячим філе та овочами / Фото: instagram.com/home_kylinaria

Інгредієнти:

  • Філе куряче або індички – 200 г
  • Пекінська капуста – 100 г
  • Огірок – 1 шт.
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Яйця – 1 шт.
  • Помідори – 1-2 шт.
  • Сіль, перець за смаком

Для заправки:

  • Сметана 10% або йогурт – 2 ст. л.
  • Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Куряче філе порізати на невеликі шматочки, обсмажити без олії до золотавої скоринки.
  2. Викласти листя пекінської капусти на тарілку.
  3. Огірок та перець нарізати соломкою. Викласти овочі на капусту, приправити за смаком. Куряче філе викласти до овочів.
  4. Для заправки змішати сметану та гірчицю, полити овочі та курку.
  5. Викласти на салат нарізане яйце та часточки помідорів. Приправити за смаком.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти