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Вівсяно-яблучні оладки до сніданку – подавайте їх з медом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 квітня, 07:08
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Вівсянка потрібна швидкого приготування. Замість цукру візьміть будь-який інший підсолоджувач і обов'язково додайте трохи кориці
Яблучні оладки
Яблучні оладки / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

У рецепті немає борошна, а це означає, що такий сніданок мають оцінити ті, хто дотримується правильного харчування.

Як зробити класний кекс на вівсянці з яблуками та морквою, ми писали. Обов'язково спробуйте його.

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Усі інгредієнти можна збити в блендері для одноріднішої текстури або не використовувати блендер, а натерти яблуко.

Якщо фрукти надто соковиті, зайвий сік треба віджати.

Рецепт цього сніданку редакційний, кількість цукру не вказуємо – додавайте його за смаком.

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Вівсяно-яблучні оладки

Вівсяно-яблучні оладки
Вівсяно-яблучні оладки / Фото: instagram.com/own_food_

Інгредієнти на 5 штук:

  • 2 яйця;
  • 150 г вівсянки;
  • 2 шт. яблук;
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • цукор або підсолоджувач та прянощі – за смаком.

До сніданку буде дуже доречний пудинг з вівсянки та моркви – рецепт тут.

Як приготувати:

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  1. У блендері з'єднати яйця, вівсянку та яблука, нарізані невеликими шматочками, до отримання однорідної маси.
  2. Додати цукор або підсолоджувач та прянощі, перемішати.
  3. Смажити оладки на добре розігрітій сковороді. Подавати з медом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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