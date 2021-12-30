Вівсяний пудинг з морквою за 25 хвилин – цей сніданок оцінять усі

Вівсяний пудинг з морквою / Фото: instagram.com/vkusnoe.s.polzoj/
Пудинг – зручна страва, коли з того, що вже не зовсім підходить до вживання, можна приготувати щось смачне. Наприклад, його можна зробити із черствої булки, а до нього – англійський крем.
Цей пудинг приготується ще швидше, якщо є пластівці швидкого приготування.
Рецепт зі сторінки vkusnoe.s.polzoj.
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Вівсяний пудинг з морквою
Інгредієнти:
- Морква терта, вівсянка – по 1 ск.
- Молоко – 1,5 ск.
- Кориця, ваніль – по 1/2 ч. л.
- Імбир мелений – 1/4 ч. л.
- Мускатний горіх мелений – щіпка
- Сіль – за смаком
- Лимонний сік – 1/2 ч. л.
- Волоські горіхи подрібнені – 1/2 ск.
- Кокосова стружка – 2 ст. л.
- Родзинки світлі – 1/3 ск.
Як приготувати:
- У каструлі на середньому вогні змішати молоко, корицю, мускатний горіх, імбир та сіль.
- Додати вівсяні пластівці та терту на дрібній тертці моркву, варити 8-10 хвилин, постійно помішуючи. Коли суміш загусне, зняти з вогню.
- Додати ваніль, родзинки, волоські горіхи. Перекласти у форму для запікання та готувати на 7-10 хвилин за 180 градусів. Готовий пудинг збризкати лимонним соком, посипати кокосовою стружкою та волоськими горіхами.
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