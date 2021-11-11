Вівсяний торт з бананом, який сміливо можна їсти на ніч

Замість цукру в цьому торті використовується мед або будь-який інший підсолоджувач. Для крему потрібна сметана, а прикрашається торт якісним темним шоколадом або горіхами

Вівсяний торт з бананом / Фото: instagram.com/julitrefilova/

Коли набридає вівсянка, можна посмажити різні варіяції вівсяномлинців. Коли дратують зайві кілограми, варто спробувати приготувати вівсяний торт.

Цьому торту не потрібна духовка, тісто (коржі) робляться на сковороді, які потім змащуються сметанним кремом.

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Рецепт від julitrefilova розрахований на один невеликий торт. Потрібно більше – подвоювати кількість інгредієнтів.

Вівсяний торт з бананом

Інгредієнти:

70 г вівсяних пластівців;

1 яйце;

1 банан (в тісто);

15 г меду або сиропу топінамбура;

100 г сметани (15%);

підсолоджувач за смаком (у сметану);

0,5 шт. банана (у начинку);

15 г шоколаду (75%) для прикрашання.

Як приготувати:

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