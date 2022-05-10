Палюшки із сиру – рецепт соковито-хрусткого сніданку з Галичини

Соковиті, бо сир, хрусткі, бо обсмажуються. Традиційно робляться у формі брусків. Подавайте з варенням та сметаною

Галицькі палюшки з сиру на сніданок

І ще один сирний сніданок із Західної України. Обов'язково приготуйте закарпатські гомбівці, вони теж сирні, круглі та часто з начинкою.

Галицькі палюшки – це практично, як ліниві вареники, тільки у формі брусочків або пальчиків. Після того, як вони відваряться, а вода стече, їх потрібно обсмажити до красивого золотавого кольору на вершковому маслі.

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Рецепт від української фудблогерки zernograd.com.

Галицькі палюшки

Галицькі палюшки

Інгредієнти:

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200 г сиру;

яйце;

дрібка солі;

50 г борошна;

25 г цукру;

ванілін;

вершкове масло для обсмажування.

Дуже смачними виходять оладки з молодої капусти, їх можна готувати на сніданок. Їхній рецепт читайте тут.

Як приготувати:

Сир ретельно віджати і протерти через сито. Змішати усі інгредієнти для тіста. Розкачати товсту ковбаску. Прим'яти долонею та нарізати палюшки вузької довгої форми. Відварити палюшки у киплячій воді. Коли спливуть, відкинути на друшляк, дати стекти воді та трохи остудити. Обсмажити на вершковому маслі до рум'яної скоринки.

Тут побачите докладний процес обсмажування галицьких палюшок.

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Тут знайдете рецепт сніданку з дитинства – запіканки із сиру та вермішелі.