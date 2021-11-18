Панський дерун до сніданку – після нього відчуття ситості лишиться надовго

Тому він і панський, що великий, ситний і наповнений найсмачнішими добавками. Одним таким деруном можна насититися надовго, не думаючи, а чи скоро там обід.
Авторка рецепта semesh_ka радить брати все-таки лісові гриби, адже страва закарпатська, у неї був мікс. Ідельно, якщо будуть шкварки, але бекон теж непогано.
Тож якщо любите щось картопляне і, звісно, ситне на сніданок – цей рецепт варто випробувати.
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Панський дерун
Інгредієнти на дві порції:
- 5 середніх картоплин;
- по 1 цибулина, яйце;
- 200 г куряча грудка або фарш;
- 100 гриби (будь-які);
- 50 г твердого сиру;
- по 30 г бекон, вершкове масло;
- сметана;
- зелень для подачі;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Картоплю чистимо і натираємо на дрібній тертці. Добре віджимаємо, щоб злити рідину. Додаємо яйце, розтоплене вершкове масло та столову ложку сметани, сіль, перець.
- Перемішуємо масу і викладаємо рівним шаром завтовшки близько 1 см на всю площу розігрітої сковорідки, змащеної вершковим маслом. Смажимо на слабкому вогні до утворення золотавої скоринки з двох боків.
- Для начинки обсмажуємо цибулю, додаємо нарізане маленькими кубиками м'ясо або фарш, доводимо до готовності.
- Окремо обсмажуємо дрібно нарізані гриби та бекон. Поєднуємо все на сковорідці, додаємо 2 ст. л. сметани і тушкуємо кілька хвилин.
- На деко стелимо фольгу або папір для випікання і формуємо конвертики. На одну половину деруна викладаємо частину начинки, посипаємо тертим сиром та накриваємо другою половинкою.
- Зверху змащуємо невеликою кількістю сметани та посипаємо тертим сиром. Випікаємо 15 хвилин за 180 граудсів. Прикрашаємо зеленню та сметаною.
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