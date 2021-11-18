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Панський дерун до сніданку – після нього відчуття ситості лишиться надовго

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
18 листопада, 07:01
В закладинки
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Спочатку треба посмажити великий дерун. Потім приготувати начинку з курки та грибів, краще лісових, адже дерун закарпатський. Потім все це діло має запектися в духовці
Панський дерун
Панський дерун / Фото: instagram.com/semesh_ka/

Тому він і панський, що великий, ситний і наповнений найсмачнішими добавками. Одним таким деруном можна насититися надовго, не думаючи, а чи скоро там обід.

Авторка рецепта semesh_ka радить брати все-таки лісові гриби, адже страва закарпатська, у неї був мікс. Ідельно, якщо будуть шкварки, але бекон теж непогано.

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Тож якщо любите щось картопляне і, звісно, ситне на сніданок – цей рецепт варто випробувати.

Панський дерун

Інгредієнти на дві порції:

  • 5 середніх картоплин;
  • по 1 цибулина, яйце;
  • 200 г куряча грудка або фарш;
  • 100 гриби (будь-які);
  • 50 г твердого сиру;
  • по 30 г бекон, вершкове масло;
  • сметана;
  • зелень для подачі;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Картоплю чистимо і натираємо на дрібній тертці. Добре віджимаємо, щоб злити рідину. Додаємо яйце, розтоплене вершкове масло та столову ложку сметани, сіль, перець.
  2. Перемішуємо масу і викладаємо рівним шаром завтовшки близько 1 см на всю площу розігрітої сковорідки, змащеної вершковим маслом. Смажимо на слабкому вогні до утворення золотавої скоринки з двох боків.
  3. Для начинки обсмажуємо цибулю, додаємо нарізане маленькими кубиками м'ясо або фарш, доводимо до готовності.
  4. Окремо обсмажуємо дрібно нарізані гриби та бекон. Поєднуємо все на сковорідці, додаємо 2 ст. л. сметани і тушкуємо кілька хвилин.
  5. На деко стелимо фольгу або папір для випікання і формуємо конвертики. На одну половину деруна викладаємо частину начинки, посипаємо тертим сиром та накриваємо другою половинкою.
  6. Зверху змащуємо невеликою кількістю сметани та посипаємо тертим сиром. Випікаємо 15 хвилин за 180 граудсів. Прикрашаємо зеленню та сметаною.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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