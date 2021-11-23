Паприкаш з грибами та картоплею – нове рішення найсмачнішої угорської страви

Які саме гриби ви візьмете – непринципово. Але без паприки ця страва не буде ідеальною. Картоплю попередньо потрібно відварити до напівготовності

Паприкаш з грибами та картоплею / Фото: cooking.nytimes.com

Цей рецепт усе-таки більше експеримент кулінарних редакторів The New York Times. Хоча в угорській кухні гриби також використовуються, але доволі зрідка.

Традиційний паприкаш передбачає наявність паприки, саме вона робить страву пряною, ароматною, ні на що не схожою.

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Тож якщо вам потрібно щось зігрівальне та легке до вечері, спробуйте це цікаве рішення класики угорської кухні.

Паприкаш з грибами та картоплею

Інгредієнти:

50 мл олії, плюс ще за необхідності;

800 г грибів;

500 г очищеної картоплі;

1 ст. л. вершкового масла;

1 велика цибулина, нарізана;

8 зуб. часнику, подрібнені;

2 ст. л. паприки;

50 мл сухого білого вина;

200 мл овочевого бульйону;

120 г подрібнених помідорів;

200 мл сметани кімнатної температури;

3 ст. л. борошна;

по 100 г нарізаної свіжої петрушки та кропу;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

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