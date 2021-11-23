Паприкаш з грибами та картоплею – нове рішення найсмачнішої угорської страви

Цей рецепт усе-таки більше експеримент кулінарних редакторів The New York Times. Хоча в угорській кухні гриби також використовуються, але доволі зрідка.
Традиційний паприкаш передбачає наявність паприки, саме вона робить страву пряною, ароматною, ні на що не схожою.
Тож якщо вам потрібно щось зігрівальне та легке до вечері, спробуйте це цікаве рішення класики угорської кухні.
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Паприкаш з грибами та картоплею
Інгредієнти:
- 50 мл олії, плюс ще за необхідності;
- 800 г грибів;
- 500 г очищеної картоплі;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 велика цибулина, нарізана;
- 8 зуб. часнику, подрібнені;
- 2 ст. л. паприки;
- 50 мл сухого білого вина;
- 200 мл овочевого бульйону;
- 120 г подрібнених помідорів;
- 200 мл сметани кімнатної температури;
- 3 ст. л. борошна;
- по 100 г нарізаної свіжої петрушки та кропу;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Нагрійте олію, додайте половину грибів, приправте сіллю та обсмажте впродовж 5 хвилин. Викладіть картоплю на тарілку або в неглибоку миску і поставте в мікрохвильову піч на 3-5 хвилин або відваріть у підсоленій воді впродовж 3-5 хвилин.
- Обсмажте другу партію грибів разом зі спеціями. Перекладіть на тарілку.
- Зменшіть вогонь і додайте в сковороду вершкове масло, потім цибулю. Приправте сіллю та готуйте 3 хвилини, помішуючи. Додати часник і готувати ще 2 хвилини.
- Зменшіть вогонь до мінімуму та додайте паприку, перемішайте. Додайте вино та дайте йому закипіти.
- Додайте овочевий бульйон та подрібнені помідори, потім картоплю та гриби. Приправте чорним перцем. Збільшити вогонь до максимуму, щоб довести суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь. Накрийте каструлю. Готуйте 15 хвилин.
- Змішайте сметану та борошно, влийте кілька ложок рідини зі сковороди. Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте в сковороду суміш сметани та зелень. Перемішайте.
- За необхідності додайте бульйону. Доведіть до смаку сіллю та перцем.
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