Парміджана з баклажанів – запіканка, яка прикрасить стіл і здивує смаковою насиченістю

Потрібні хороші баклажани, моцарела, пармезан і неаполітанський томатний соус. Останній швидко готується вдома. Закуска виправдає надії навіть найвимогливіших любителів баклажанів

Парміджана з баклажанів - рецепт / Фото: instagram.com/lacucinaitaliana/

Ця закуска заслуговує опинитися на вашому столі. Обов'язкова складова – домашній неаполітанський соус. Його потрібно буде приготувати обов'язково, якщо хочете спробувати справжнє парміджана з баклажанів.

В Італії часто використовують арахісову олію для обсмаження, якщо такої немає, можна використовувати оливкову. Подають страву як гарячою, так і холодною. Як кажуть італійські господині, найсмачнішою вона буває саме наступного дня.

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Така їжа може стати ще одним улюбленим італійським доповненням до вечері, а може заслужити центральне місце на столі. Отже, рецепт парміджана з баклажанів і неаполітанського соусу, з яким усе це діло готується, нижче.

Парміджана з баклажанів

Інгредієнти:

Баклажани – 1 кг

Томатний неаполітанський соус – 700 мл

Моцарела – 400 г (рідину злити)

Пармезан – 70 г

Свіжий базилік, крупна сіль

Для соусу:

Цибуля – 1шт.

Часник – 1 зуб. (великий)

Томати у власному соку – 400 мл

Оливкова олія – 1 ст. л.

Свіжий базилік

Сіль, цукор – по щіпці

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Як приготувати: