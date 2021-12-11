Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💡 Заборона пакетів ⚽ Олександрія - Шахтар: онлайн

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Паштет зі скумбрії – класна закуска на кожен день та до свят

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
11 грудня, 12:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для початку потрібно запекти рибу з часником та спеціями. До неї додаються варені яйця та зелена цибуля. Консистенція паштету неконкретна – його можна розім'яти виделкою або подрібнити у блендері
Паштет зі скумбрії
Паштет зі скумбрії / Фото: instagram.com/julianna.light

Усі паштети – це ідеальна та ситна закуска, залишається нарізати улюблений хліб та насолоджуватися.

Паштет зі скумбрії може стати не тільки стравою на кожен день, а й святковою. Для цього необхідні кілька додаткових інгредієнтів, крім спецій.

Реклама

У нашому випадку – це варені яйця та зелена цибуля. Зберігається такий паштет 2-3 дні. Тож якщо потрібно більше, то кількість продуктів подвоюйте.

Авторка рецепта julianna.light наполягає, що запікати рибу для паштету потрібно в папері, аж ніяк не у фользі.

Паштет зі скумбрії

Інгредієнти:

Реклама
  • Скумбрія – 2 шт.
  • Яйця, зелена цибуля – за смаком
  • Часник – 4 зуб.
  • Сіль, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. Скумбрію очистити від нутрощів і запекти в духовці при температурі 180 градусів близько 30-40 хвилин. Всередину скумбрії покласти по кілька великих зубчиків часнику. Часник очищати не потрібно.
  2. Коли скумбрія буде готова, розібрати її на дрібні шматочки та видалити всі кістки. Часник вичавити до скумбрії.
  3. Яйця та зелену цибулю дрібно нарізати та з'єднати зі скумбрією. Додати сік після запікання риби, сіль та спеції.
  4. Розім'яти майбутній паштет виделкою або подрібнити в блендері, якщо потрібна однорідніша консистенція.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти