Паштет зі скумбрії – класна закуска на кожен день та до свят

Для початку потрібно запекти рибу з часником та спеціями. До неї додаються варені яйця та зелена цибуля. Консистенція паштету неконкретна – його можна розім'яти виделкою або подрібнити у блендері

Паштет зі скумбрії / Фото: instagram.com/julianna.light

Усі паштети – це ідеальна та ситна закуска, залишається нарізати улюблений хліб та насолоджуватися.

Паштет зі скумбрії може стати не тільки стравою на кожен день, а й святковою. Для цього необхідні кілька додаткових інгредієнтів, крім спецій.

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У нашому випадку – це варені яйця та зелена цибуля. Зберігається такий паштет 2-3 дні. Тож якщо потрібно більше, то кількість продуктів подвоюйте.

Авторка рецепта julianna.light наполягає, що запікати рибу для паштету потрібно в папері, аж ніяк не у фользі.

Паштет зі скумбрії

Інгредієнти:

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Скумбрія – 2 шт.

Яйця, зелена цибуля – за смаком

Часник – 4 зуб.

Сіль, спеції – за смаком

Як приготувати: