Паста з салямі та креветками – рецепт ситної вечері для чотирьох

Справедливо можна подумати, що салямі та креветки – абсолютно різні інгредієнти, їсти їх треба окремо і точно не разом. Та автори рецепту цієї пасти запевняють – це більше, ніж просто смачно. Тим паче що надихалися вони кухнею Португалії, де обожнюють смачно їсти, люблять салямі ну й креветки в раціоні там теж постійні.
Отже, якщо любите готувати запіканки з макаронів з різними, іноді несподіваними добавками, то ця паста до вечері має цілком влаштувати.
Паста з салямі та креветками
Інгредієнти:
Далі по темі
- 400 г креветок, очищених;
- 1 ч. л. солі для креветок;
- паста (на 4 порції);
- 100 г салямі, нарізаної кружальцями;
- 100 г вершкового масла;
- цедра і сік 1 лимона;
- 6 зуб. часнику, дрібно нарізаних;
- 1 ч. л. пластівці червоного перцю, копченої паприки, подрібнене насіння фенхелю;
- 100 мл білого сухого вина;
- свіжа петрушка, сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Приправити креветки сіллю.
- Відварити пасту приблизно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Залишити 1 склінку рідини після приготування.
- Обсмажити салямі 6-8 хвилин, перекласти на тарілку.
- У тій же сковороді розігріти вершкове масло. Додати цедру лимона, часник, пластівці червоного перцю і насіння фенхелю. Готувати, помішуючи, приблизно 2 хвилини, доки часник не стане золотавим. Приправити сіллю і перцем і готувати ще 2 хвилини.
- Додати вино і збільшити вогонь до середньо-сильного. Готувати, помішуючи, приблизно 3 хвилини, доки не зникне запах спирту.
- Додати креветки і готувати приблизно 2 хвилини, доки креветки не стануть яскраво-рожевими.
- Додати пасту і воду після варіння. Зменшити вогонь до середнього і готувати, часто помішуючи, приблизно 4 хвилини.
- Зняти макарони з вогню, приправити сіллю і змішати з лимонним соком, петрушкою і салямі. Розкласти по тарілках.