Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🤐 Темникгейт 🚑 Поради лікаря Комаровського 👑 Міс Україна-2021

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Паста з салямі та креветками – рецепт ситної вечері для чотирьох

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 жовтня, 18:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вибір салямі – непринципово, беріть свою улюблену. Щодо особливих спецій, то знадобиться подрібнене насіння фенхелю і копчена паприка. Паста – будь-яка, крім спагеті
Паста з салямі та креветками
Паста з салямі та креветками / Фото: www.bonappetit.com

Справедливо можна подумати, що салямі та креветки – абсолютно різні інгредієнти, їсти їх треба окремо і точно не разом. Та автори рецепту цієї пасти запевняють – це більше, ніж просто смачно. Тим паче що надихалися вони кухнею Португалії, де обожнюють смачно їсти, люблять салямі ну й креветки в раціоні там теж постійні.

Отже, якщо любите готувати запіканки з макаронів з різними, іноді несподіваними добавками, то ця паста до вечері має цілком влаштувати.

Реклама

Паста з салямі та креветками

Інгредієнти:

  • 400 г креветок, очищених;
  • 1 ч. л. солі для креветок;
  • паста (на 4 порції);
  • 100 г салямі, нарізаної кружальцями;
  • 100 г вершкового масла;
  • цедра і сік 1 лимона;
  • 6 зуб. часнику, дрібно нарізаних;
  • 1 ч. л. пластівці червоного перцю, копченої паприки, подрібнене насіння фенхелю;
  • 100 мл білого сухого вина;
  • свіжа петрушка, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Приправити креветки сіллю.
  2. Відварити пасту приблизно на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Залишити 1 склінку рідини після приготування.
  3. Обсмажити салямі 6-8 хвилин, перекласти на тарілку.
  4. У тій же сковороді розігріти вершкове масло. Додати цедру лимона, часник, пластівці червоного перцю і насіння фенхелю. Готувати, помішуючи, приблизно 2 хвилини, доки часник не стане золотавим. Приправити сіллю і перцем і готувати ще 2 хвилини.
  5. Додати вино і збільшити вогонь до середньо-сильного. Готувати, помішуючи, приблизно 3 хвилини, доки не зникне запах спирту.
  6. Додати креветки і готувати приблизно 2 хвилини, доки креветки не стануть яскраво-рожевими.
  7. Додати пасту і воду після варіння. Зменшити вогонь до середнього і готувати, часто помішуючи, приблизно 4 хвилини.
  8. Зняти макарони з вогню, приправити сіллю і змішати з лимонним соком, петрушкою і салямі. Розкласти по тарілках.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти