Печінка по-берлінськи: німці люблять готувати її з яблуками

Печінка по-берлінськи / Фото: instagram.com/tasha.cooking
Чехи люблять, коли куряча печінка обсмажується із салом та беконом – так вона виходить дуже соковитою.
Німці раді бачити її в тарілці разом з обсмаженими яблуками та цибулею.
Печінка по-берлінськи – не просто домашня їжа, її можна часто зустріти у меню хороших ресторанів.
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Приготуйте в якості гарніру картопляне пюре.
Печінка по-берлінськи
Інгредієнти:
- Куряча печінка – 1 кг
- Яблука кислі -3 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Борошно
- Вершкове масло
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Печінку очистити від зайвого. Обваляти в борошні та обсмажити на вершковому маслі. Посолити, поперчити. Викласти на тарілку та поставити в тепле місце.
- Цибулю нарізати кільцями, у яблук прибрати серцевину і теж нарізати кільцями.
- У тій же сковороді обсмажити яблука та цибулю у великій кількості масла.
- Подавати печінку з яблуками та цибулею.
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