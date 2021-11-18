Печиво "Хризантеми" з дитинства – форми для випікання не потрібні, хіба що м'ясорубка

"Хризантеми" – щільне пісочне печиво. Його розмір залежить від особистих побажань. Після того, як тісто замішане, воно має охолонути впродовж 20-30 хвилин.
Особливість – жодних спеціяльних пристроїв таких, як форми для печива "Ведмедики-шишки" не потрібно, тісто пропускається через м'ясорубку, тому і виходить така гарна випічка.
У рецепті від elenakonstantin соду потрібно загасити у двох столових ложках сметани. Решта – дуже звичайні інгредієнти.
Далі по темі
Печиво "Хризантеми"
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 250 г розм'якшеного вершкового масла;
- дрібка солі;
- половина ч. л. соди, змішаної з 2 ст. л. сметани;
- ванілін на кінчику ножа;
- 3 склянки борошна.
Як приготувати:
- Ретельно розтерти яйця, сіль, цукор. Додати сметану із содою, знову перемішати.
- Влити розтоплене вершкове масло, додати ванілін і перемішати.
- Частинами ввести просіяне борошно та вимісити еластичне тісто. Відправити у холодильник на 20 хвилин.
- Пропустити тісто через м'ясорубку, відрізати "хризантеми" і викласти на застелене деко.
- Випікати в розігрітій до 150 градусів духовці 10-15 хвилин.
Читайте також:
- Простий рецепт "Шкільного" тістечка – улюбленої випічки дитинства
- Печиво з дитинства – як спекти "Горішки" і зварити для них згущене молоко
- "Шоколадна ковбаса – як приготувати найоригінальніший десерт дитинства
- Печиво "Лимончики" з горіховою начинкою – рецепт найароматнішої випічки дитинства
- Тістечко "Картопля" – яким був його рецепт 70 років тому і як приготувати сьогодні