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Печиво "Хризантеми" з дитинства – форми для випікання не потрібні, хіба що м'ясорубка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
18 листопада, 10:24
В закладинки
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Саме через м'ясорубку пропускається тісто, щоб вийшли "хризантеми". У складі звичайні інгредієнти. Для різноманітності можна додати трохи цедри лимона або кориці
Печиво "Хризантеми"
Печиво "Хризантеми" / Фото: instagram.com/elenakonstantin

"Хризантеми" – щільне пісочне печиво. Його розмір залежить від особистих побажань. Після того, як тісто замішане, воно має охолонути впродовж 20-30 хвилин.

Особливість – жодних спеціяльних пристроїв таких, як форми для печива "Ведмедики-шишки" не потрібно, тісто пропускається через м'ясорубку, тому і виходить така гарна випічка.

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У рецепті від elenakonstantin соду потрібно загасити у двох столових ложках сметани. Решта – дуже звичайні інгредієнти.

Печиво "Хризантеми"

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 1 склянка цукру;
  • 250 г розм'якшеного вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • половина ч. л. соди, змішаної з 2 ст. л. сметани;
  • ванілін на кінчику ножа;
  • 3 склянки борошна.

Як приготувати:

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  1. Ретельно розтерти яйця, сіль, цукор. Додати сметану із содою, знову перемішати.
  2. Влити розтоплене вершкове масло, додати ванілін і перемішати.
  3. Частинами ввести просіяне борошно та вимісити еластичне тісто. Відправити у холодильник на 20 хвилин.
  4. Пропустити тісто через м'ясорубку, відрізати "хризантеми" і викласти на застелене деко.
  5. Випікати в розігрітій до 150 градусів духовці 10-15 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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