Печиво "Хризантеми" з дитинства – форми для випікання не потрібні, хіба що м'ясорубка

Саме через м'ясорубку пропускається тісто, щоб вийшли "хризантеми". У складі звичайні інгредієнти. Для різноманітності можна додати трохи цедри лимона або кориці

Печиво "Хризантеми" / Фото: instagram.com/elenakonstantin

"Хризантеми" – щільне пісочне печиво. Його розмір залежить від особистих побажань. Після того, як тісто замішане, воно має охолонути впродовж 20-30 хвилин.

Особливість – жодних спеціяльних пристроїв таких, як форми для печива "Ведмедики-шишки" не потрібно, тісто пропускається через м'ясорубку, тому і виходить така гарна випічка.

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У рецепті від elenakonstantin соду потрібно загасити у двох столових ложках сметани. Решта – дуже звичайні інгредієнти.

Печиво "Хризантеми"

Інгредієнти:

2 яйця;

1 склянка цукру;

250 г розм'якшеного вершкового масла;

дрібка солі;

половина ч. л. соди, змішаної з 2 ст. л. сметани;

ванілін на кінчику ножа;

3 склянки борошна.

Як приготувати:

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