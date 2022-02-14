Печиво "Кали" – рецепт випічки з дитинства, яку колись готували з особливих приводів

Це справді особливе печиво, рецепт якого був практично у кожному кулінарному зошиті радянського часу.
Вівсяне печиво, наше улюблене, – це більше для вихідних або буднів, а от красиві "Кали" – це для свята.
Усередину печива можна покласти м'якоть апельсина або лимона, нарізану тонкими смужками, або помістити трохи улюбленого крему.
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Цим рецептом поділилася lar_anastasia. Вона радить дуже уважно контролювати процес випікання. Не треба, щоб воно сильно зарум'янилося, інакше буде важко надати печиву форми квітки.
Наприкінці виіпчку треба занурити в мед.
Печиво "Кали"
Інгредієнти:
- борошно, цукор – по 250 г;
- яйця – 4 шт.;
- мед;
- вершкове масло – для змащування дека;
- кірки апельсина, лимона або м'якоть для прикраси.
Ще один рецепт улюбленого з дитинства печива – "Дружба" – знайдете тут.
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром до пишної світлої маси. Продовжуючи збивати, додати частинами просіяне борошно. Тісто має бути консистенції рідкої сметани.
- Духовку розігріти до 180-200 градусів разом з деком. Гаряче деко змастити вершковим маслом.
- Столовою ложкою викласти тісто у вигляді коржиків на відстані 3-4 см.
- Випікати 5-7 хвилин
- Дуже швидко, поки коржі гарячі, лопаткою зняти з дека і склеїти один край, формуючи квітку.
- Корочки апельсина або лимона нарізати тонкими, довгими смужками. Занурити спочатку в мед. У кожне печиво покласти смужку апельсина.