Печиво "Київські каштани" у вафельній крихті – рецепт як у дитинстві

Попри красу випічки, для неї потрібні найпростіші інгредієнти. Тісто замішується на варених жовтках, ще потрібно трохи сметани. Прикрашаються "Каштани" вафлями з темною начинкою

Печиво "Київські каштани" / Фото: instagram.com/juliaa_home

Це, безумовно, святкова випічка. Її готували з приводу, а не щодня.

"Каштани" красиво укладалися на тарілку гіркою і ставилися в центрі столу. На відміну від "Їжачків", які прикрашалися кокосовою стружкою, для цього печива потрібні вафлі.

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У рецепті від juliaa_home вони мають бути із шоколадною начинкою. Особливість – тісто замішується на варених жовтках.

Печиво "Київські каштани"

Інгредієнти для тіста:

Вершкове масло – 200 г

Варені жовтки – 4 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Борошно – 2 ск.

Ванілін – за смаком

Сода – 0,5 ч. л.

Сіль – щіпка

Для глазурі:

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Молоко – 50 мл

Какао – 20 г

Цукор – 150 г

Вершкове масло – 50 г

Велика пачка вафель з темною начинкою

Як приготувати: