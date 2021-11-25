Печиво "Київські каштани" у вафельній крихті – рецепт як у дитинстві

Це, безумовно, святкова випічка. Її готували з приводу, а не щодня.
"Каштани" красиво укладалися на тарілку гіркою і ставилися в центрі столу. На відміну від "Їжачків", які прикрашалися кокосовою стружкою, для цього печива потрібні вафлі.
У рецепті від juliaa_home вони мають бути із шоколадною начинкою. Особливість – тісто замішується на варених жовтках.
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Печиво "Київські каштани"
Інгредієнти для тіста:
- Вершкове масло – 200 г
- Варені жовтки – 4 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Борошно – 2 ск.
- Ванілін – за смаком
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сіль – щіпка
Для глазурі:
- Молоко – 50 мл
- Какао – 20 г
- Цукор – 150 г
- Вершкове масло – 50 г
- Велика пачка вафель з темною начинкою
Як приготувати:
- Масло натерти на велику тертку, змішати з вареними жовтками та борошном.
- Додати решту інгредієнтів, вимісити тісто, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 20-30 хвилин.
- Скачати невеликі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати близько 30 хвилин за 180 градусів.
- Для глазурі в сотейнику розтопити вершкове масло, додати цукор і какао і готувати близько 3-5 хвилин на повільному вогні. Вафлі натерти.
- Тепле печиво занурити в глазур і обваляти в крихтах вафель.
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