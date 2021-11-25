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Печиво "Київські каштани" у вафельній крихті – рецепт як у дитинстві

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 листопада, 10:36
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Попри красу випічки, для неї потрібні найпростіші інгредієнти. Тісто замішується на варених жовтках, ще потрібно трохи сметани. Прикрашаються "Каштани" вафлями з темною начинкою
Печиво "Київські каштани"
Печиво "Київські каштани" / Фото: instagram.com/juliaa_home

Це, безумовно, святкова випічка. Її готували з приводу, а не щодня.

"Каштани" красиво укладалися на тарілку гіркою і ставилися в центрі столу. На відміну від "Їжачків", які прикрашалися кокосовою стружкою, для цього печива потрібні вафлі.

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У рецепті від juliaa_home вони мають бути із шоколадною начинкою. Особливість – тісто замішується на варених жовтках.

Печиво "Київські каштани"

Інгредієнти для тіста:

  • Вершкове масло – 200 г
  • Варені жовтки – 4 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Борошно – 2 ск.
  • Ванілін – за смаком
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Сіль – щіпка

Для глазурі:

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  • Молоко – 50 мл
  • Какао – 20 г
  • Цукор – 150 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Велика пачка вафель з темною начинкою

Як приготувати:

  1. Масло натерти на велику тертку, змішати з вареними жовтками та борошном.
  2. Додати решту інгредієнтів, вимісити тісто, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 20-30 хвилин.
  3. Скачати невеликі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати близько 30 хвилин за 180 градусів.
  4. Для глазурі в сотейнику розтопити вершкове масло, додати цукор і какао і готувати близько 3-5 хвилин на повільному вогні. Вафлі натерти.
  5. Тепле печиво занурити в глазур і обваляти в крихтах вафель.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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