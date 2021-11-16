Печиво "Лимончики" з горіховою начинкою – рецепт найароматнішої випічки дитинства

Зрозуміло, що для цього печива потрібні будуть лимони, використовують цедру. Для декору "лимончиків" і в горіхову начинку йде кілька столових ложок рому. Його можна замінити коньяком

Печиво "Лимончики" / Фото: instagram.com/receptysfoto/

Коли 30-35 років тому хотілося свята і, звісно ж, здивувати гостей, то готувались або "Персики" зі згущеним молоком, або "Лимончики" з горіховою начинкою.

Зараз уже ніхто не скаже, який рецепт з цих двох з'явився першим. Але задля справедливості треба сказати – "Персики" були поширенішими.

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"Лимончики", схоже, з'явилися трохи згодом. Усередині – горіхова начинка. Рецепт від receptysfoto передбачає мигдаль, але це можуть бути будь-які інші горіхи.

Печиво "Лимончики"

Інгредієнти для тіста:

500 г борошна;

50 г жиру;

50 г вершкового масла;

100 г цукру;

1 ч. л. харчової соди або розпушувача;

1 пакетик ванільного цукру;

150 мл молока;

дрібка солі;

2 яєчні жовтки;

цедра лимону.

Для начинки:

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2 яєчні білки;

200 г меленого мигдалю;

2 пакетики ванільного цукру;

130 г цукру;

цедра двох лимонів;

1-2 ст. л. рому або коньяку (за бажанням).

Для декору:

жовтий харчовий барвник;

300 мл молока;

200 г дрібного цукру;

1 ст. л. рому.

Як приготувати: