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Печиво "Лимончики" з горіховою начинкою – рецепт найароматнішої випічки дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 листопада, 10:29
В закладинки
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Зрозуміло, що для цього печива потрібні будуть лимони, використовують цедру. Для декору "лимончиків" і в горіхову начинку йде кілька столових ложок рому. Його можна замінити коньяком
Печиво "Лимончики"
Печиво "Лимончики" / Фото: instagram.com/receptysfoto/

Коли 30-35 років тому хотілося свята і, звісно ж, здивувати гостей, то готувались або "Персики" зі згущеним молоком, або "Лимончики" з горіховою начинкою.

Зараз уже ніхто не скаже, який рецепт з цих двох з'явився першим. Але задля справедливості треба сказати – "Персики" були поширенішими.

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"Лимончики", схоже, з'явилися трохи згодом. Усередині – горіхова начинка. Рецепт від receptysfoto передбачає мигдаль, але це можуть бути будь-які інші горіхи.

Печиво "Лимончики"

Інгредієнти для тіста:

  • 500 г борошна;
  • 50 г жиру;
  • 50 г вершкового масла;
  • 100 г цукру;
  • 1 ч. л. харчової соди або розпушувача;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 150 мл молока;
  • дрібка солі;
  • 2 яєчні жовтки;
  • цедра лимону.

Для начинки:

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  • 2 яєчні білки;
  • 200 г меленого мигдалю;
  • 2 пакетики ванільного цукру;
  • 130 г цукру;
  • цедра двох лимонів;
  • 1-2 ст. л. рому або коньяку (за бажанням).

Для декору:

  • жовтий харчовий барвник;
  • 300 мл молока;
  • 200 г дрібного цукру;
  • 1 ст. л. рому.

Як приготувати:

  1. З'єднати яйця, жир, цукор, молоко і цедру лимона, потім додати частинами борошно, змішане з розпушувачем. Перемішати вручну та залишити в холодильнику на 2 години.
  2. Збити білки з цукром до жорсткості, додати мелений мигдаль, цедру і ром.
  3. Розкачати тісто і вирізати кружальця, в кожне покласти чайну ложку начинки. Сформувати "лимончики".
  4. Викласти на деко, застелене пергаментним папером. Випікати за 160 градусів близько 20 хвилин. Охолодити.
  5. Змішати барвник з молоком і ромом, обмокнути печиво і обкатати в дрібному цукрі.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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