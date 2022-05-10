Печиво у вигляді бантиків "За 5 хвилин" – улюблений рецепт з дитинства

Тісто замішується на сметані та вершковому маслі. Для начинки потрібно дуже густе варення або джем

Печиво "За 5 хвилин" - рецепт з дитинства

Домашнє печиво, тим паче з кулінарних зошитів мам та бабусь, особливо смачне. Кожне з них може мати однаковий список інгредієнтів, а от назву кожна господиня давала свою.

Це печиво багатьом може бути відомо, ще й як "П'ятихвилинка" або "Хвилинка". Справа в тому, що тісто для нього готується швидко, йому навіть не знадобиться відпочинок. Після з'єднання борошняної та масляної суміші можна братися за роботу.

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Важливо, щоб варення було дуже густим, так ви уникнете його протікання.

Рецепт з каналу Калніна Наталія.

Печиво "За 5 хвилин" з джемом

Печиво "За 5 хвилин" з джемом

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Інгредієнти:

борошно – 350 г;

вершкове масло – 120 г;

сметана -100 г;

цукор – 50 г;

яйце;

сода – 1/2 ч. л.;

сіль – 1/4 ч. л.

Багато хто може пам'ятати цікавий пиріг, який замішувався на сухому киселі. Подробиці читайте тут.

Як приготувати:

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Просіяти борошно, натерти холодне вершкове масло. Перетерти руками. Окремо з'єднати яйце, сметану та цукор. Додати сіль, гашену соду, перемішати. Додати суміш до борошна з маслом. Замісити тісто. За необхідності додати борошно. Тісто розділити на три частини, розкачати в тонкі пласти завтовшки 3-4 мм. Розрізати на квадрати 5 на 5 см. Викласти джем, скріпити протилежні краї з одного боку. Випікати за 180 градусів 10-15 хвилин.

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