Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Начинки для піци

Корисний сніданок

Без цукру та борошна

Оладки з капусти

Повітряне пюре

Ситна вечеря
СЬОГОДНІ Їжа

Печиво у вигляді бантиків "За 5 хвилин" – улюблений рецепт з дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 12:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тісто замішується на сметані та вершковому маслі. Для начинки потрібно дуже густе варення або джем
Печиво "За 5 хвилин" - рецепт з дитинства
Печиво "За 5 хвилин" - рецепт з дитинства

Домашнє печиво, тим паче з кулінарних зошитів мам та бабусь, особливо смачне. Кожне з них може мати однаковий список інгредієнтів, а от назву кожна господиня давала свою.

Це печиво багатьом може бути відомо, ще й як "П'ятихвилинка" або "Хвилинка". Справа в тому, що тісто для нього готується швидко, йому навіть не знадобиться відпочинок. Після з'єднання борошняної та масляної суміші можна братися за роботу.

Реклама

Важливо, щоб варення було дуже густим, так ви уникнете його протікання.

Рецепт з каналу Калніна Наталія.

Печиво "За 5 хвилин" з джемом

Печиво "За 5 хвилин" з джемом
Печиво "За 5 хвилин" з джемом

Реклама

Інгредієнти:

  • борошно – 350 г;
  • вершкове масло – 120 г;
  • сметана -100 г;
  • цукор – 50 г;
  • яйце;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • сіль – 1/4 ч. л.

Багато хто може пам'ятати цікавий пиріг, який замішувався на сухому киселі. Подробиці читайте тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Просіяти борошно, натерти холодне вершкове масло. Перетерти руками.
  2. Окремо з'єднати яйце, сметану та цукор. Додати сіль, гашену соду, перемішати.
  3. Додати суміш до борошна з маслом. Замісити тісто. За необхідності додати борошно.
  4. Тісто розділити на три частини, розкачати в тонкі пласти завтовшки 3-4 мм.
  5. Розрізати на квадрати 5 на 5 см. Викласти джем, скріпити протилежні краї з одного боку.
  6. Випікати за 180 градусів 10-15 хвилин.

Рецепт запорізьких бубликів знайдете в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Чи використовуєте щавель у стравах?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити крохмаль?
Вівсянка
Вівсянка
Борошно
Борошно
Яйця
Яйця
1 /2
Ще продукти
Секрети свіжості
Як зберігати зелень?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Домашній пломбір
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти